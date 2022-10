Trnavu, Hrnčiarovce nad Parnou a Zeleneč má spojiť cyklotrasa

Návrh počíta s vedením cyklotrasy od bývalého podniku Skloplast.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj ponúka nové trasovanie cyklotrasy, ktorá spojí Trnavu s Hrnčiarovcami nad Parnou a Zelenčom. Podľa návrhu by mala cyklotrasa viesť tak, aby nekrižovala plánovaný južný obchvat Trnavy.

Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a obec Zeleneč pred tromi rokmi informovali o priamom spojení oboch obcí cyklotrasou, tento zámer sa však medzičasom skomplikoval.

„Priame cyklistické prepojenie Trnavy a Zelenča sa dlho odkladalo z dôvodu projektovania južného obchvatu Trnavy. Aby sme viac nestrácali čas, rozhodli sme sa prísť s riešením. Navrhli sme trasovanie cez Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sa plánovanému obchvatu úplne vyhne,“ informoval trnavský župan Jozef Viskupič. Ďalšou výhodou tejto alternatívy je podľa neho šanca na rýchlejšie vysporiadanie pozemkov medzi Hrnčiarovcami nad Parnou a Zelenčom.

Návrh počíta s vedením cyklotrasy od bývalého podniku Skloplast popri ceste I. triedy, ktorá patrí Slovenskej správe ciest, po hranicu katastra Hrnčiaroviec nad Parnou. Ďalej by mala pokračovať až do obce a následne popri menej frekventovanej miestnej komunikácii priamo do Zelenča.

„Z dát vyplýva, že alternatíva, ktorú navrhujeme, má svoje opodstatnenie, a to aj z hľadiska napojenia do priemyselnej zóny. Bezpečnú a komfortnú cyklodopravu tak ponúkneme obyvateľom dochádzajúcim do práce, ale tiež do školy alebo za zábavou,“ povedala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová s tým, že bude iniciovať stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej správy ciest.

Na výstavbu cyklotrasy chce kraj žiadať peniaze z Plánu obnovy a odolnosti.