Hľadá sa autobusový dopravca prímestskej dopravy na desať rokov

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v regióne Trnavy. Víťazný uchádzač bude prevádzkovať pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Hlohovec, Piešťany, Senica a Trnava počas desaťročného obdobia od 1. januára 2024. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 203,6 milióna eur bez DPH, ponuky je možné predkladať do 15. decembra tohto roku.

V záujme zvýšenia komfortu cestujúcich aj vodičov krajská samospráva vyžaduje klimatizované autobusy s WiFi pripojením a USB zásuvkami na nabíjanie mobilných zariadení. Samozrejmosťou má byť bezpečnostný kamerový systém, ktorý bude snímať priestor pre cestujúcich, a tiež priestor pre nástup a výstup z autobusu. O vyhlásení verejného obstarávania informoval odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Župa očakáva aj splnenie podmienok spojených so zavedením zonácie kraja a predplatných cestovných lístkov, ktoré vstúpia do platnosti začiatkom budúceho roka. Zámerom kraja je prilákať ľudí do prímestských autobusov, ktoré sú ekonomickejšou aj ekologickejšou alternatívou k osobným autám.

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na poskytovateľa prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme aj v ďalších dvoch regiónoch kraja, a to Dunajskej Stredy a Skalice. Aj v týchto prípadoch bude výsledkom nová desaťročná zmluva účinná od 1. januára 2024.