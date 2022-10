Zimná Zóna bez peňazí bezplatne ponúkne odevy, hračky i školské potreby

Darcovia môžu pre Zónu bez peňazí odovzdať len čisté a použiteľné predmety bez porúch.

TRNAVA. Zimná Zóna bez peňazí v Trnave opäť ponúkne záujemcom možnosť bezplatného získania odevov, vecí do domácnosti, hračiek či školských potrieb. Uskutoční sa v sobotu 22. októbra od 9.00 do 13.00 h v priestoroch Gymnázia Jána Hollého na sídlisku Na hlinách. Zber vecí od darcov zabezpečia organizátori podujatia v piatok 21. októbra od 15.00 do 18.00 h, informovala vedúca projektu Andrea Bánová.

Vítané je oblečenie pre deti i dospelých určené najmä na nasledujúce chladné mesiace. O veci z druhej ruky je stále dopyt a návštevnosť podujatia vždy vysoká. "Máme takých záujemcov, ktorí na našu akciu chodia pravidelne. Nie sú to len mladé rodiny, ktoré potrebujú doplniť šatník pre rýchlo rastúce deti, odvážajú si od nás tiež kočíky, hračky sa vždy veľmi rýchlo minú. Chodia aj starší či seniori, ktorí chcú veci pre seba či do domácnosti," zhodnotila Bánová.

Darcovia môžu pre Zónu bez peňazí odovzdať len čisté a použiteľné predmety bez porúch. Organizátori si uplatňujú právo pokazené či nečisté veci neprevziať.

"Tovarom v zóne nie je len oblečenie, ale aj knihy, bytové doplnky, menší nábytok, dekorácie, keramika, elektronika, šperky, športové potreby," doplnila Bánová. Organizátori záujemcov neobmedzujú v množstve, ktoré si chcú odniesť. Veci, ktoré zostanú, dostávajú ďalšiu šancu v rôznych charitatívnych a iných organizáciách, zvyšok odchádza do centrálneho skladu, časť putuje do Afriky. Z nepoužiteľného šatstva sa vyrobia zatepľovacie stavebné materiály, knihy vždy putujú do bookpointu na železničnej stanici v Trnave.

Zóna bez peňazí v Trnave sa začala ako súčasť celoslovenskej akcie v roku 2011, menila miesta konania. Po dvojročnej prestávke sa od jesene 2018 pravidelne koná v priestoroch Gymnázia Jána Hollého, kde našla podporu a dobrovoľníkov z radov pedagógov, žiakov, ale aj verejnosti. Hlavnou myšlienkou a cieľom akcie je znižovanie odpadu, charitatívna činnosť, dobrovoľníctvo, šírenie osvety v oblasti recyklácie, informovanie o možnostiach recyklácie a o stave trvalo udržateľnej módy.