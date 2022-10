V Piešťanoch sa začala oprava Dopravnej za státisíce eur

Komplexná rekonštrukcia je rozdelená do troch etáp.

PIEŠŤANY. V Piešťanoch sa začala rekonštrukcia Dopravnej ulice, ktorá je rozdelená do troch etáp. Predpokladaný čas realizácie je pol roka, náklady na opravu sú vyčíslené v celkovej výške 734.000 eur a sú financované z rozpočtu mesta.

Komplexná rekonštrukcia je rozdelená do troch etáp. Prvá etapa zahŕňa komunikáciu od železničnej stanice za križovatku Vrbovská cesta. Šírkový profil zahŕňa obojsmernú cyklocestu, obojsmernú vozovku, pozdĺžne parkovanie v alternatíve zelený pás a chodník.

Nové LED lampy

"V rámci rekonštrukcie sa nanovo vybuduje 20 uličných vpustov s napojením na jestvujúce kanalizačné potrubie, nové verejné osvetlenie, osadia sa nové trvalé značenia a výsadba zelene. Zrekonštruovaný úsek komunikácie sa doplní o 28 kusov nových LED svietidiel, z toho 22 sa osadí na Dopravnej ulici a šesť na Vrbovskej ceste," uviedol Marek Kovačovič z Mestského úradu v Piešťanoch.

Nové usporiadanie rekonštruovanej ulice počíta aj so zakomponovaním zelene tvorenej zelenými ostrovčekmi, ktoré sa využijú na výsadbu drevín a živých plotov.

Dlhý proces

"Viac ako dva roky trval proces usporiadania pozemkov, či už s ministerstvom dopravy alebo so Železničnou spoločnosťou Slovensko. Niektoré pozemky boli aj v súkromnom vlastníctve. Usporiadanie nás stálo aj nemalé finančné prostriedky. Som veľmi rád, že túto investičnú akciu môžeme konečne začať realizovať," uviedol primátor mesta Peter Jančovič.

Na ulici sa nachádza aj autobusová stanica mestských a prímestských spojov. "Rekonštrukcia nebude mať žiaden vplyv na vypravovanie mestských a prímestských spojov, ktoré spoločnosť zabezpečuje v meste a okolitom regióne. V tejto fáze preto nepočítame so žiadnymi obmedzeniami. Od februára budúceho roku by mali práce pokračovať postupnou rekonštrukciou jazdných pruhov. To, samozrejme, prinesie určité dopravné obmedzenia, ale už dnes v rámci pripomienkového konania navrhujeme také riešenia, aby sa ani tieto obmedzenia nedotkli cestujúcich ani spojov," uviedol hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.