Trnava si pýta nové vedenie mesta

Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Trnave za obvod Trnava-sever, 51-ročný Ing. Tomáš Köppl, je rodený Trnavčan. Od skončenia vysokej školy pracuje ako novinár, grafik, fotograf a kameraman.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do mestského zastupiteľstva?

Vždy som mal záujem o veci verejné. Pravidelne chodím voliť, sledujem politické debaty, hlasovania parlamentu, rozhodnutia vlády. Zaujímam sa však aj o dianie v komunálnej politike. Dokonca by som povedal, že tá komunálna je pre ľudí dôležitejšia ako tá „veľká“. A stav, v akom sa vďaka súčasnému vedeniu mesta ocitla moja rodná Trnava, ma donútil k tomu, aby som sa aktívne zapojil do politického súboja a ponúkol Trnavčanom možnosť zvoliť si zmenu.

V čom Trnavčanom ponúkate zmenu?

V roku 2014 aj v roku 2018 som volil súčasného primátora Petra Bročku. Bol by som úprimne rád, keby som si aj v roku 2022 mohol povedať že som volil dobre a znovu mu dať hlas. Žiaľ, toto si povedať naozaj nemôžem. Jeho rozhodnutia za posledné štyri roky ma utvrdili v tom, že takto to už naozaj nejde. Nielen ja mám pocit, že pán primátor a jeho poslanci už za osem rokov naplnili svoju „historickú úlohu“ a nastal čas na ich výmenu.

2. marec 2022. Tomáš ako dobrovoľník na Slovensko-Ukrajinskej hranici. (zdroj: TK)

Upresnite to. Čo vám na dosluhujúcom primátorovi a jeho poslancoch najviac prekáža?

Správanie sa Petra Bročku a jeho poslancov je pre mňa naozaj cez čiaru. Zdá sa, že pán primátor chce pretvoriť Trnavčanov na svoj obraz a jeho poslanci mu pri tom asistujú. On má nejaké predstavy o svete, tie sa však nemusia zhodovať s tým, ako to vidia iní.

Napríklad zmeny jarmoku. Peter Bročka si povedal, že nechce komerčných predajcov a tak ich zakázal. Nezaujíma ho, že Trnavčania u nich nakupovali radi, vôbec ho netrápi ani to, že takto vyhodil 140 000 eur našich peňazí. On sa rozhodol a bodka.

Takisto dopravné zmeny po celej Trnave. On a niektorí jeho poslanci si niečo vysnívali a svoje predstavy aj realizujú. Žiaľ, bez adekvátnej diskusie.

Tento ich štýl politiky musí skončiť.

V milovaných Malých Karpatoch. (zdroj: TK)

Mesto sa však chváli výbornou komunikáciou s Trnavčanmi. Prečo máte pocit, že vedenie mesta núti Trnavčanom svoju vôľu bez diskusie.

Áno, mesto sa Trnavčanov pýta, či chcú na detskom ihrisku modré alebo červené šmyklávky. Ale napríklad obyvateľov Spartakovskej sa nik nepýtal, či chcú pri Vozovka Hill parčík alebo výstavbu bytov. Mesto organizuje stretnutia a diskusie s občanmi, ale mám pocit, že je to len také divadielko. Uvediem príklad – stretnutie s obyvateľmi sídliska ČSM. Pracovníci mesta hneď na úvod povedali, že mesto zatiaľ nemá žiadne konkrétne návrhy, že chcú obyvateľov sídliska len počúvať a na základe toho pripraviť plány. Ale o 5 minút odniekiaľ vytiahli vopred pripravené návrhy úpravy cesty, zrušenia parkovacích miest... Takže zavádzali v tom, že nič konkrétne zatiaľ nemajú.

Najsmutnejšie na tom stretnutí však bolo, že sa s obyvateľmi sídliska stretli len pracovníci mesta. Primátor a ani žiadny z poslancov za Trnavu-sever sa vôbec neunúvali prísť. Tí, ktorých si volíme, ktorí majú reálnu politickú moc, ktorí rozhodujú o tom, kam bude naše mesto smerovať, nemali čas či chuť diskutovať so svojimi voličmi – Trnavčanmi.

Ak vás Trnavčania zvolia za poslanca, budete to robiť ináč?

Samozrejme. Už názov mestské zastupiteľstvo hovorí o tom, že poslanci zastupujú obyvateľov Trnavy. Dobrý poslanec sa musí aktívne zaujímať o to, čo jeho voličov trápi či teší, aké majú potreby, ako by chceli, aby ich mesto vyzeralo. Dobrý poslanec musí ľudí počúvať a v zastupiteľstve presadzovať ich záujmy. Ja by som chcel byť dobrým poslancom.

Január 2022. Keď si vláda vymyslela celoplošné testovanie a hodila ho na plecia samospráv, Tomáš mestu Trnava pomáhal ako dobrovoľník. (zdroj: TK)

Kandidujete v obvode Trnava-sever. Prečo práve na Kopánke?

Rodičovský dom, v ktorom som žil od narodenia až do dospelosti, mám na Kopánke. Potom som nejaký čas býval na sídlisku ČSM a posledných približne 20 rokov bývam na Hlinách. Je pre mňa prirodzené, že kandidujem za obvod, ktorý poznám, v ktorom už 50 rokov žijem, v ktorom býva aj moja dcéra, vnučka, súrodenci, rodičia, priatelia, susedia...

Áno, sú aj kandidáti, ktorí kandidujú za obvod, v ktorom vôbec nebývajú. Konkrétne v našom obvode za Lepšiu Trnavu na poslanca kandiduje človek, ktorý býva na Prednádraží. Či iná pani z toho istého klubu, ktorá žije na Družbe. Nie je to síce porušenie zákona, ale ja to nepokladám za správne.

Čo by ste sa vo svojom obvode snažili v prípade zvolenia zmeniť či vylepšiť?

Naša široká koalícia má niekoľko priorít, ktoré sa budeme snažiť presadiť. Chceme venovať pozornosť trom križovatkám na Kopánke. Na križovatke Slnečné – Ustianska – J. Hlúbika máme v pláne vybudovať kruhovú križovatku, ktorá by výrazne zvýšila bezpečnosť, najmä pre deti, ktoré z Pekného poľa chodia do školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva. Takisto aj na križovatke pred tou školou treba kompletne prebudovať a doplniť bezpečnostné prvky. Treťou križovatkou, ktorej chceme venovať našu pozornosť, je tá zvláštna elipsa pri Obchodnej akadémii.

Okrem dopravy máte aj iné plány, čomu chcete na severe venovať pozornosť?

Musíme sa konečne intenzívne zaoberať parkovaním na Hlinách. Som jednoznačne za vybudovanie parkovacieho domu na tomto sídlisku. Samozrejme, s prihliadnutím na potreby obyvateľov Saleziánskej, ktorí majú z tejto výstavby obavy. Mojou srdcovkou je sídlisko ČSM, ktoré si zaslúži kvalitnú a rozsiahlu rekonštrukciu.

Hríby sú Tomášovou vášňou. (zdroj: TK)

Ak sa stanete poslancom, aký bude váš prvý návrh, ktorý na zastupiteľstve predložíte?

Okamžite treba zmeniť pravidlá rezidenčného parkovania. Súčasné nastavenia je len ťahaním peňazí z vreciek Trnavčanov. Je predsa nezmysel, aby obyvatelia mesta platili vždy, keď idú navštíviť svojich rodičov na inom sídlisku, odviezť deti do škôlky, spraviť nákupy. Myslím si, že rezidenčné parkovanie má zmysel večer, keď ľudia po práci potrebujú zaparkovať v blízkosti svojho bydliska. Ale platiť za každé zastavenie, napríklad doobeda, je len ďalšia finančná záťaž, ktorú musia Trnavčania znášať.

Chápem, že nás čakajú ťažké časy a mesto potrebuje peniaze. Namiesto zvyšovania daní a poplatkov by som však hľadal rezervy inde. Trnava má rozpracovaných množstvo projektov, z ktorých sú niektoré naozaj zbytočným luxusom. Napríklad bez móla či vyhliadkovej veže v Kamenáči ešte nejaký čas vydržíme.

Spomenuli ste vašu širokú koalíciu deviatich strán. Niektorí voliči nevedia pochopiť, ako sa mohli spojiť napríklad strany SPOLU či SaS s KDH alebo SME RODINA. Predsa len, ideologicky sú to odlišné strany.

V komunálnej politike sa nehrá na liberálov a konzervatívcov. V meste neriešite interrupcie, legalizáciu marihuany, registrované partnerstvá. V komunálnej politike sa nevedú kultúrne vojny. Naša koalícia pozostáva z deviatich demokratických stredo-pravých strán. Každá z nich má vo svojej DNA zapísanú rozpočtovú zodpovednosť, takže je jasné, že našou prioritou bude najmä rozumné a zodpovedné hospodárenie mesta.

Čo by ste na záver odkázali Trnavčanom?

Rád by som ich poprosil, aby si v sobotu 29. októbra našli 10 minút čas a išli voliť. Nenechajme za seba rozhodnúť iných, sami povedzme, akú Trnavu chceme.

Vopred ďakujem každému jednému Trnavčanovi, ktorý nám dá svoju dôveru a vyberie si kandidátov našej koalície. V mojom obvode Trnava-sever sú to:

3. Marek Domes

12. Kristián Kolev

14. Tomáš Köppl

15. Branislav Kramár

19. Marek Polonec

24. Jozef Študenc

25. Tereza Švihoríková

Úprimne ďakujeme za vašu dôveru.

Objednávateľ: Ing. Tomáš Köppl, Trnava

Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, IČO: 35970253

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf