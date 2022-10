Podľa vysvetlenia primátora Petra Bročku ide o pragmatické rozhodnutia.

TRNAVA. Mesto Trnava posúva začiatok niektorých investičných akcií až na budúci rok, aj keď má podpísané zmluvy so zhotoviteľmi. Platí to pre dvojkilometrovú cyklotrasu, ktorá povedie po Bottovej a Moyzesovej ulici za viac ako 2,2 milióna eur, pre obnovu Námestia SNP za takmer 2,8 milióna eur, ale aj pre naplánovanú obnovu ďalších dvorov medzu bytovými domami na Hospodárskej ulici.

Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Vykurovacia sezóna začala, vyhnite sa najčastejším príčinám vzniku požiarov (rady odborníka) Čítajte

Čo sa stalo?

Podľa vysvetlenia primátora Petra Bročku ide o pragmatické rozhodnutia, pretože nemá veľký zmysel začínať stavbu pred zimou. Okrem toho radnica v prípade týchto investícií ráta s nenávratnými finančnými príspevkami, ktoré prídu neskôr.

V prípade cyklotrasy na Bottovej a Moyzesovej ulici je už podpísaná zmluva so stavebnou firmou, ktorá bude mať na práce sedem mesiacov od odovzdania staveniska. K tomu príde až na jar budúceho roku.

„Nemá zmysel otvárať stavbu na zimu, potom to spôsobuje len množstvo problémov. Okrem toho je v prípade tejto cyklotrasy prakticky isté, že získame peniaze z Plánu obnovy a odolnosti, bolo by teda zbytočné ísť do toho s vlastnými peniazmi a potom čakať na preplatenie od štátu,“ povedal Bročka. S nenávratným finančným príspevkom ráta radnica koncom tohto alebo začiatkom budúceho roku.

Rovnaké dôvody

Zmluva je už podpísaná aj na obnovu Námestia SNP, dôvody odloženia začiatku prác na budúci rok sú takmer rovnaké. Bročka v tomto prípade pripúšťa, že s niektorými prípravnými prácami by mohla stavebná firma začať hneď po novom roku.

Čítajte

Čítajte Bošnáková sa vzdala v prospech Galbavého, podľa prieskumu to malo byť naopak Čítajte

Tá istá stavebná firma má zmluvy aj na revitalizáciu štyroch dvorov na Hospodárskej ulici, ide spolu o zákazku za 840 tisíc eur. Pri najnovšej aktualizácii rozpočtu v ňom zostali peniaze len na dva dvory za približne 480 tisíc eur, s prácami na ďalších dvoch sa ráta v roku 2023.