V Opoji chce byť starostom aj nepočujúci kandidát Jaroslav Cehlárik

OPOJ. V obci Opoj v okrese Trnava sa o post starostu uchádza aj nepočujúci kandidát Jaroslav Cehlárik, ktorý je jedným zo štyroch uchádzačov o túto funkciu. Do dediny chce priniesť viac života v podobe väčšieho počtu kultúrnych a športových aktivít, obnovovať chce aj chodníky a cesty a plánuje rozširovať zeleň. Cehlárik je v súčasnosti obecným poslancom, na rokovaniach zastupiteľstva využíva služby tlmočníka.

V komunikácii s obyvateľmi obce problém nevidí, prebiehala by podľa neho rovnako ako doteraz. „Občania ma poznajú a vedia, ako môžu so mnou komunikovať. Môžu mi napríklad napísať SMS, môžu mi hodiť papier do schránky, alebo napíšu SMS, že im mám zavolať a keď budem mať tlmočníka pri sebe, tak to vybavím,“ uviedol Cehlárik. Dodal, že existuje aj cesta online tlmočenia, je to podľa neho skôr o zvyku. Ak by sa stal starostom, tlmočníka posunkového jazyka by mal pri sebe častejšie.

Jaroslav Cehlárik sa dlhodobo angažuje za zlepšenie podmienok pre nepočujúcich, o žiadnom nepočujúcom starostovi na Slovensku však nevie. Pred štyrmi rokmi kandidoval na funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva v Opoji, zostal však pod čiarou. Do zastupiteľstva v obci, ktorá má 1260 obyvateľov, sa dostal približne v polovici volebného obdobia po tom, ako sa jeden z poslancov vzdal tejto pozície.

Pred piatimi rokmi sa ako úplne prvý nepočujúci kandidát uchádzal o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja, krátko pred voľbami však z volebného súboja odstúpil a svojim priaznivcom odporučil voliť Jozefa Viskupiča. Okrem neho sa o post starostu Opoja uchádzajú aj Peter Bartovič, Eva Jankovičová a Klaudia Teovanovič.