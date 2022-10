Prehliadky Piešťany podľa Wintera sa vracajú

Zážitkové prehliadky sa vrátia do mesta 15. októbra.

PIEŠŤANY. Zážitkové prehliadky s názvom Piešťany podľa Wintera sa po úspešnej premiére vrátia do mesta 15. októbra. Záujemcovia sa na nich budú môcť opäť zoznámiť s osudmi zakladateľov kúpeľov rodiny Winterovcov, a to každú sobotu až do začiatku decembra. Pripravila ich Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, informovala o tom jej manažérka rozvoja Adriána Lizoňová.

Prechádzky po meste s audiohrou v slúchadlách a živými výstupmi hercov v dobových kostýmoch prenesú účastníkov prehliadky o storočie späť. "Pre veľký záujem sme museli v závere uplynulej zimy niekoľko termínov pridať. Aj to nás presvedčilo, aby sme Piešťany podľa Wintera ponúkli návštevníkom kúpeľného mesta znovu. Prehliadka prepája kultúrny zážitok s pobytom na čerstvom vzduchu. Jeseň je na to ideálna," uviedla riaditeľka KOCR Agáta Mikulová.

Prechádzky sa začínajú symbolicky pri soche Ľudovíta Wintera na Kolonádovom moste. Pokračujú zastávkami pri Kursalone, Zelenom strome, barlolámačovi, hoteli Thermia Palace, Pro Patrii a vyvrcholia na kúpalisku Eva. Na ceste po Winterových stopách sprevádzajú účastníkov ochotníci z Univerzitného divadla THE.ART.RE Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Znázorňujú príbehy, ktoré formou rozhlasovej dramatizácie pripravili herci z Divadla Jána Palárika v Trnave.

História kúpeľného mesta úzko súvisí s osudom výnimočnej osobnosti Ľ. Wintera.

"Jeho nezlomnosť a optimizmus fascinujú ľudí dodnes. Neodradili ho svetové vojny ani zmeny politických režimov. Silu začať odznova našiel aj vtedy, keď sa vo vysokom veku vrátil s podlomeným zdravím z koncentračného tábora. Po smrti však pre neprajníkov na dlhé roky upadol do zabudnutia. Možno aj preto sme počas prvej sezóny nezažili ani jednu prehliadku, na konci ktorej by účastníci nemali slzy v očiach," doplnila Mikulová.