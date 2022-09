V spojených voľbách bude v Trnave menej okrskov ako v minulosti

V jednom objekte môže byť aj viac volebných miestností.

TRNAVA. V Trnave bude pre tohtoročné voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov zriadených 46 okrskov a volebných miestností.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je to o desať menej, ako mali Trnavčania k dispozícii v minulosti. Informáciu o zrušených okrskoch a zaradení ulíc do iných dostávajú voliči do schránok spolu s oznámením o čase a mieste konania volieb.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Obnova trnavskej Prachárne vyjde dvojnásobne viac oproti odhadom Čítajte

Volebné miestnosti budú v sobotu 29. októbra v jednotlivých okrskoch zriadené prevažne v budovách základných a stredných škôl, ale voliť sa bude napríklad aj v budove radnice na Hlavnej ulici alebo mestského úradu na Trhovej ulici.

Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva utvára starosta alebo primátor na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov volebné okrsky a určuje volebné miestnosti.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zatvorenie trnavských škôl pre energetickú krízu podľa primátora nehrozí Čítajte

Pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby mali do nej čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči. Volebný okrsok má byt vytvorený tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov.

Mestská volebná komisia v Trnave zaregistrovala šesť kandidátov na post primátora a 141 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.

Trnavčania si budú v šiestich volebných obvodoch voliť spolu 31 poslancov. Komunálne voľby sa na Slovensku budú konať v sobotu 29. októbra.