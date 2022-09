Dlh Trnavského samosprávneho kraja už presiahol desiatky miliónov eur. Mal by však klesnúť

Celkový dlh dosiahol k 30. júnu tohto roku 62,3 milióna eur, do konca roka by mal klesnúť na úroveň 57 miliónov eur.

TRNAVA. Dlh Trnavského samosprávneho kraja v polovici roku predstavuje približne 36 percent bežných príjmov samosprávneho kraja v predchádzajúcom roku, na konci roku by to malo byť 33 percent. Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje vyšším územným celkom celkovú sumu dlhu až do šesťdesiatich percent skutočných príjmov predchádzajúceho roku.

Trnavský samosprávny kraj mal vlani bežné príjmy na úrovni 172 miliónov eur. Suma splátok návratných zdrojov financovania Trnavského samosprávneho kraja je v tomto roku vyčíslená na 6,5 milióna eur, čo je približne 5,5 percenta skutočných príjmov roku 2021. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je v tomto prípade horná hranica 25 percent z bežných príjmov.

Celkový dlh Trnavského samosprávneho kraja výrazne narástol v roku 2020, keď dosiahol takmer 72 miliónov eur. Vedenie kraja vtedy medziročný nárast o 21 miliónov eur vysvetľovalo načerpaním finančnej výpomoci od štátu vo výške 15 miliónov eur na rekonštrukciu mostov a ciest II. a III. triedy, ďalej finančnou výpomocou od štátu ako kompenzácie výpadku daňových príjmov po nástupe koronakrízy, a čerpaním poslednej časti úveru vo výške štyri milióny eur na investície schválené v rozpočte kraja.