Za hrdú a modernú Modranku

S Martinou Šarvaicovou sme sa rozprávali o plánoch v Modranke, ale aj o Trnave ako takej.

S ktorými krokmi doterajšieho vedenia mesta sa nestotožňujete?

Bežne sa hovorí, že kritizovať je ľahké. Nie je to celkom tak. Kritika je výraz s významom „odborné posudzovanie, posudok, ktorý nie je iba výpočtom nedostatkov, ale aj kladov, teda vyváženým a pokiaľ možno objektívnym zhodnotením nejakého diela“. Aktuálne medzi Trnavčanmi rezonuje téma zmeny parkovacej politiky v našom meste a jej dôsledky. Nie každá zmena je vítaná a vnímaná pozitívne, najmä keď znižuje životný komfort a človek má pocit, že pripravované zmeny neboli včas a správne komunikované a nedosiahli sa vopred riešenia, ktoré by danú situáciu zmiernili. Preto je dôležité nielen zmeny uskutočňovať, ale aj informovať ľudí, ktorých sa dotknú, poskytnúť im možnosť diskusie a participácie. Mesto sme my všetci, čo v ňom žijeme a tvoríme hodnoty.

Čo je podľa vás zabehnuté v meste dobre a meniť to netreba?

V meste je momentálne dobre poskytované priestorové využite pre exteriérové športy a voľnočasové aktivity ako cyklistika a taktiež dostupnosť ihrísk v centre a na sídliskách v častiach, ktoré sú k centru bližšie.

Potrebné je však zamerať sa na vytvorenie a zabezpečenie kompletného a bezpečného pešieho aj cyklistického spojenia s Trnavou pre satelitné mestské časti ako Modranka, ktorá toto spojenie nemá. Jediným peším spojením je chodník popri Trnávke Mikovíniho – Vodná, na ktorom v týchto mesiacoch prebieha inštalácia osvetlenia a ktorého finálnu výstavbu už dlhodobo sprevádza množstvo komplikácií.

Trnavský kraj podľa Štatistického úradu SR, MV SR, Slovenskej správy ciest a Národnej banky Slovenska obsadil bronzovú priečku za čistotu vzduchu, má tretie najvyššie zárobky v krajine, ale na 1 000 obyvateľov tu pripadá iba 74 návštevníkov divadiel a kultúry, ktorá je sústredená iba v centre napriek tomu, že pre rôzne akcie a podujatia máme nehnuteľnosti, ktoré kapacitne a aj esteticky spĺňajú túto funkciu v tej istej kvalite, a tým môžu priniesť kultúru aj pre odľahlejšie mestské časti a pre všetky generácie.

Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, tak ako je zložitá situácia celej krajiny v čase energetickej krízy. Energetická inflácia sa rozlieva do celej ekonomiky a zasahuje nielen kraje, mestá, obce, ale najmä domácnosti. Šetrenie, ku ktorému by mali mestá a obce na Slovensku pristúpiť, by nemali občania pocítiť na zníženom životnom komforte, bezpečnosti či poskytovaných službách. Je potrebná politika hľadania efektívnych a racionálnych riešení, ako napr. redukcia veľkých investičných projektov a vizualizácií, produkovaných súčasným vedením mesta v obrovskom množstve. Zamerať sa treba na dokončenie jedného, ktorý má najväčší strategický význam pre danú lokalitu.

Kvalita a rozsah verejných služieb zo strany miest a obcí, miera modernizácie, rekonštrukcie majetku a čerpanie fondov EÚ by mali zostať prioritou a na šetrenie by sa malo pozerať tak, aby neboli zasiahnuté potreby obyvateľov. Myslím si, že ťažkú situáciu by si nemali úrady a samosprávy uľahčiť napríklad zvýšením daní. Peniaze treba hľadať tam, kde sú: práve čerpaním z fondov a využívaním moderných technológií napríklad aj pri osvetlení, kde treba jednak zachovať bezpečnosť, ale aj zvážiť dobu, dĺžku svietenia pri sezónnych výzdobách.

V ktorých oblastiach by malo mesto dostať nový impulz?

Mesto Trnava sa rozvíja a napreduje vo viacerých smeroch. Je mestom športu, moderných športovísk a tiež disponuje sieťou kultúrnych a športových zariadení, ktoré ponúkajú príležitosť na strávenie voľného času miestnemu obyvateľstvu aj návštevníkom. V meste sa stavia a rozširuje sa aj priemysel, avšak s výstavbou treba rozvíjať zelené plochy, parkové miesta s tieňom, vodné prvky a tiež oddychové zóny aj pre starších obyvateľov Trnavy.

Najväčšiu absenciu a nedostatky však vnímam v poskytovaní sociálnych služieb občanom. Dlhodobo vnímam nezáujem o túto oblasť a nedostatok riešení v odľahčovacej sociálnej službe. Treba sa zamerať na podporné služby: prepravnú službu, monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci – Služba SOS senior, SOS pomoci poskytovanej fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Základné, sociálne poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov vyplývajúcich zo životnej situácie starších a zdravotne postihnutých občanov, podporné služby pre integráciu zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti vytváraním priestorových možností v zariadeniach sociálnych služieb a stacionárov. So súčasným zdražovaním sa veľa občanov ocitá v potravinovej a existenčnej chudobe, je potrebné zriadiť centrá pre včasnú intervenciu krízových skupín. Vnímam potreby hendikepovaných a starších občanov v zlej dostupnosti lekára či zariadenia. Neraz sú odkázaní na pomoc blízkych, lebo MHD zo satelitných mestských častí nemá vhodný grafikon. Riešením je auto s plošinou na signál, či terénna podporná služba a poradenstvo.

V októbrových voľbách kandidujete do mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.6 – Trnava-Modranka. Čo konkrétne sa budete snažiť presadiť pre obyvateľov tejto mestskej časti?

Modranka je mestskou časťou s vidieckym charakterom a – ako hovoríme my, miestni – s krásnym „chotárom“. S 3569 obyvateľmi je polohou a cestným prepojením vo fáze provizória, relatívne vzdialená od života v centre mesta Trnava, a tým aj od služieb, diania , ktoré sú tam sústredené. V nevýhode sú hlavne seniori, osamelo žijúci občania, alebo rodiny s členom so zdravotným postihnutím. Modranka disponuje priestranným Kultúrnym domom, ktorý má ešte kapacitné rezervy vo využití pre výchovno-vzdelávacie, umelecké a kultúrne aktivity s cieľom budovať a upevňovať medzigeneračné väzby.

Mojou snahou je podporiť a vrátiť do Modranky záujem o kultúrny a spoločenský život, podporovať snahu o komunitné prepojenie aj športovými a vzdelávacími aktivitami, a tak robiť Modranku atraktívnou pre pôvodných obyvateľov aj pre tých, ktorí v nej našli zázemie len nedávno.

Modranka ako jediná mestská časť nemá oddychovú zónu, resp. park s estetickou a zelenou časťou. Mojím záujmom je urýchliť realizáciu projektu rekonštrukcie Ulice I. Krasku s vybudovaním parku s oddychovou zónou a miestom pre stretávanie sa občanov pri kultúrno-spoločenských udalostiach, s čím súvisí aj udržiavanie a podpora tradičných slávností.

Mojím cieľom je podieľať sa na urýchlení výstavby južného obchvatu a protihlukovej steny od vjazdu R1 v Modranke, a tiež výstavby obslužnej komunikácie z diaľničného pripájača do Emparku a Merkury Marketu a odľahčiť občanov dotknutých ulíc.

Ďalej je to dobudovanie pešieho a cyklistického spojenia, a tiež rozšírenie cyklochodníka Mikovíniho – Vodná.

Pre prichádzajúce mladé rodiny považujem za potrebné rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít aj vybudovaním ďalších ihrísk a športovísk; v Modranke je totiž len jedno ihrisko.

Dôležité bude zabezpečiť bezpečnú zónu v okolí Základnej a materskej školy I. Krasku, a taktiež vybudovať dostatočný počet parkovacích miest pred školou.

Ďalšími prioritami je vysádzanie zelene a stromov a urýchlenie rekonštrukcie Pútnickej ulice. Zvýšiť treba aj kapacitu cintorína, pretože súčasná už nepostačuje.

V rámci rozvoja občianskej vybavenosti chcem v Modranke zabezpečiť bankomat a lekáreň. Budem sa tiež snažiť o implementáciu projektu „BUS na zavolanie“ pre seniorov a zdravotne znevýhodnených, a o vytvorenie spoločného portálu SOS občan pre Modranku pre všetky životné situácie.

