Mesto má v prípade získania pozemku od obchodného reťazca veľké plány

Mesto Trnava by takmer dvojhektárový pozemok v prípade jeho získania využilo na výstavbu nájomných bytov.

TRNAVA. Mesto Trnava by takmer dvojhektárový pozemok na Veternej ulici v prípade jeho získania využilo na výstavbu nájomných bytov. V súvislosti so schváleným memorandom o zámene pozemkov mesta a spoločnosti Tesco Stores SK to povedal primátor Trnavy Peter Bročka. Tesco má za svoj pozemok na Veternej ulici dostať dva v súčasnosti mestské pozemky pre svoje obchody v lokalite Kamenného mlyna a na Bratislavskej ulici a k tomu doplatok 300-tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Slovensko musí zlepšiť stav vodných tokov. Príkladom ide záhorácka Amazonka Čítajte

„Ide o najväčší ucelený pozemok v blízkosti centra mesta a v blízkosti obchvatu. Cieľom je vytvoriť tam „áčkové“ nájomné bývanie,“ povedal Bročka o pozemku pri supermarkete obchodného reťazca, ktorý len príležitostne využívajú cirkusy. Byty by mali mať podľa neho väčšie výmery, ako je štandard, mali by mať väčšie terasy a v území by bol vytvorený kvalitný verejný priestor. Nájomné by malo byť dostupné, pretože mesto by sa vzdalo zisku.

„Tým, že nepotrebujeme sledovať zisk ale rozrátame cenu bytu na 30 – 40 rokov, tak výsledné nájomné bude nižšie ako komerčné,“ povedal Bročka. Podľa jeho predpokladov by oproti komerčnému bolo nájomné nižšie približne o 30 percent. Mesto by financovanie riešilo úverom, ktorý by bol splácaný z nájomného. Trnava má v súčasnosti k dispozícii 720 bytov, tento počet chce v budúcnosti výrazne zvýšiť. Nájomné byty majú vzniknúť aj na Spartakovskej ulici a v ďalších lokalitách.

Trnava podľa schváleného memoranda získa zámenou pozemky s rozlohou takmer dva hektáre a hodnotou viac ako 1,9 milióna eur medzi Tescom a biznis centrom Aquapolis. Obchodný reťazec tu svoj hypermarket otváral ešte v roku 2000, dlhodobo vlastní aj pozemky v okolí. Tesco by zámenou získalo pozemok s rozlohou približne 7 000 metrov štvorcových v lokalite Kamenného mlyna v hodnote 950-tisíc eur a pozemok na Bratislavskej ulici s výmerou približne 9 500 metrov štvorcových v hodnote 700-tisíc eur.