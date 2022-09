Radolský: Dvesto divákov na prvej lige? To je na zaplakanie

Na slovíčko s uznávaným trénerom Dušanom Radolským.

TRNAVA. Dušan Radolský je skúsený a uznávaný slovenský tréner, ktorý môže o futbale rozprávať dlhé hodiny. Napriek tomu, že z ligového kolotoča pred pár rokmi vystúpil, dianie stále pozorne sleduje, a najmä to v Trnave, ktorá mu je srdcom najbližšia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počas hráčskej kariéry si obliekal dres Dukly Banská Bystrica a trnavského Spartaka. Medzitým mal krátke zastávky v Dukle Tábor a Dukle Kroměříž. V pozícii trénera vstúpil do veľkého futbalu v roku 1985 ako asistent v rodnej Trnave.

Počas viac ako 30-ročného obdobia potom pôsobil v dvoch desiatkach prvoligových klubov na Slovensku i v zahraničí. S Dušanom Radolským (71) sme sa rozprávali o viacerých témach, nechýbal ani Spartak Trnava, nový tréner slovenskej reprezentácie či úbytok fanúšikov na futbalových štadiónoch.

V článku sa dočítate: - Či sleduje Dušan Radolský dianie v najvyššej futbalovej lige. - Čo mu prinieslo funkcionárčenie v Slovenskom futbalovom zväze. - Ako vníma výsledky Spartaka Trnava a aktuálnej sezóne. - Čo hovorí na trénera Michala Gašparíka. - Prečo dochádza k úbytku divákov na tribúnach. - Ako vníma nového reprezentačného trénera Francesca Calzonu. - Na čom by mal v najbližších rokoch slovenský futbal popracovať.

Sledujete dianie v najvyššej slovenskej lige? Nie je tajomstvom, že Trnava je vašou srdcovou záležitosťou...

Dianie v lige sledujem, futbal bol mojou láskou a len ťažko by som si od neho odvykol. Dnes je dobrý prístup k zápasom aj vďaka televízii, takže si niekedy pozriem tri aj štyri stretnutia z našej ligy. Nezaujíma ma však len slovenský futbal, rád si pozriem aj zahraničné ligy. Trnava je skutočne mojou srdcovou záležitosťou a za posledné roky som ligu doma nevynechal, no na vonkajšie zápasy už toľko necestujem. Rovnako však sledujem všetky tímy, v ktorých som v minulosti pôsobil počas mojej profesionálnej kariéry. Navyše, do februára som ešte funkcionárčil na Slovenskom futbalovom zväze, takže môžem povedať, že vo futbalovom dianí mám prehľad.

Áno, posledné štyri roky ste zastávali funkciu člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Čo vám funkcionárčenie prinieslo?

Priznám sa, že som rád za túto skúsenosť, pretože z pozície trénera si mnohí neuvedomujú, čo funkcionárska časť obnáša. Ani ja sám som si niektoré veci nevedel predstaviť, respektíve som sa s nimi nestretol, pretože ako trénera ma nikdy nezaujímali. Povedal by som, že vďaka tomu som si futbal poskladal zo všetkých strán. Pochopiteľne, prináša to so sebou aj určitú zodpovednosť. Každý je odborníkom a kritikom, kým nie je za niečo zodpovedný. Práve to som si na tomto funkcionárskom poli najviac uvedomil, prinieslo mi to iný pohľad a zároveň to pre mňa bolo aj ďalším poučením.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tréner Gašparík: Liga sa mení. Tomu sme prispôsobili aj káder Spartaka Čítajte

Váš bývalý futbalový spolupracovník a dobrý priateľ Jozef Šuran dnes trénuje futbal v nižších súťažiach, konkrétne siedmoligový Cífer. Dali by ste sa možno aj vy prehovoriť ešte na trénovanie?

Myslím si, že nie. Skôr by to muselo byť niečo konzultačné, možno výmena názorov, ktoré však nemusia byť rešpektované, pretože to súvisí s už vyššie spomínanou zodpovednosťou.

Trnava má pomerne dobrý vstup do sezóny, samozrejme, nechýbajú ani zaváhania s nováčikmi či s Ružomberkom. V zápasoch si Spartak vytvára množstvo šancí, ktoré však nepremieňa. Ako vnímate ich výsledky?