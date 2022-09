Kristína je odvčera nezvestná. Pohybovať sa môže na viacerých miestach

Tínedžerka odišla zo školy a zmizla.

GALANTA. Polícia pátra po 15-ročnej Kristíne, po ktorej je vyhlásené celoštátne pátranie. Tínedžerka sa môže pohybovať v Trnave, Hlohovci a Seredi.

Kristína odišla včera (20. septembra) z Centra pre deti a rodinu v Seredi, kde bola umiestnená na základe rozhodnutia súdu do Hlohovca, kde chodí na Strednú odbornú školu.

Po vyučovaní sa mala vrátiť späť do Serede a v centre sa nahlásiť do 15.00 hodiny, no nestalo sa tak. Mladá nezvestná študentka mala nachádzať v sprievode kamarátky v meste Trnava.

"Kristína Šandorová je 163 cm vysoká, strednej postavy, má dlhé čierne vlasy a sivozelené oči. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu bundu, bledomodré rifle, čierne tenisky a so sebou čierny vak,

Ak ste tínedžerku videli alebo poznáte miesto jej súčasného pobytu, kontaktujte políciu.