Gašparík: Liga sa vyvíja a mení. Tomu sme prispôsobili aj káder Spartaka

Trnava si na derby so Slovanom verí.

TRNAVA. Spartaku aktuálne patrí druhé miesto v tabuľke a Trnava sa pripravuje na očakávané derby so Slovanom. Na úradujúceho majstra si podľa trénera Michala Gašparíka veria. Po prehre s Ružomberkom sa spartakovci v poslednom kole naladili na náročný duel výhrou v Trenčíne. Trnava si v každom zápase vytvára množstvo šancí, no trápi sa v koncovke. Práve to by chceli prelomiť už v zajtrajšom stretnutí.

Nielen o tradičnom derby Spartak Trnava – Slovan Bratislava, ale aj spokojnosti s výsledkami, o nováčikoch v lige a tohtoročnej prestupovej politike sme sa rozprávali s koučom Michalom Gašparíkom ml.

V článku sa dočítate: - Ako je tréner Michal Gašparík spokojný s doterajšími výsledkami. - Ako hodnotí nováčikov a či sú pre ligu osviežením. - Na čo sa v prestupovom období zamerali a ako je spokojný so zložením kádra. - Ktorá posila pre neho predstavovala prioritu. - Ako vníma to, že Spartak nie je tak efektívny v premieňaní šancí? - Čo sa zmenilo na lige a ako sa tomu v Trnave prispôsobili? - Ako sa Spartak pripravoval na derby a akú atmosféru v Trnave očakávajú? - Či je pohárový zápas s Bolerázom pre samotného Gašparíka poučením. - Najbližšie kolá sa Trnava nepredstaví na domácom štadióne. Prečo a ako to vnímajú v kabíne.

Po výhre s Trenčínom vám v tabuľke aktuálne patrí druhé miesto. Bodov ste však mohli mať na konte o niečo viacej. Ako ste spokojný s výsledkami?

Po predošlej sezóne, kedy sa nám darilo herne aj výsledkovo, sú všetci navnadení, že musíme vyhrať v každom zápase. Nevydarili sa nám domáce stretnutia, takže je tých bodov o niečo menej. Naše umiestnenie ale ukazuje, že je to v poriadku. Sme na druhom mieste, čaká nás derby so Slovanom a v prípade víťazstva sa im môžeme bodovo priblížiť.

Banská Bystrica, Podbrezová ani Skalica. S nováčikmi v lige sa vám príliš nedarilo. Ako hodnotíte vaše vzájomné stretnutia? Sú pre vás osviežením ligy?

Nováčikovia sú vždy osviežením ligy, hlavne na začiatku, kedy je to najviac cítiť. S Banskou Bystricou a Podbrezovou sme mohli vyhrať, ale nepremenili sme naše šance. So Skalicou sme si ich až toľko nevytvorili a preto musíme brať aj bod. So všetkými tromi sme chceli zvíťaziť, ale nepodarilo sa nám to. Budeme mať na to ešte odvetné zápasy. Osviežením ligy určite sú, pretože nováčikovský elán je vždy cítiť, mužstvá sa chcú ukázať, na tribúny chodí viacej domácich ľudí.

Podbrezová dosahuje skvelé výsledky, doteraz je jediným nezdolaným tímom ligy. Na konto si dokonca pripísali cenný skalp Slovana. Ako to vnímate?

S Podbrezovou sme odohrali veľmi dobrý prvý polčas, po ktorom sme mohli vyhrávať aspoň 3:0, čo sa nestalo. Následne sme inkasovali z ojedinelej šance päť minút pred koncom zápasu. Áno, Podbrezová vyhráva a zaslúži si byť v tabuľke tak vysoko ako je, zároveň ale mali šťastie, že na začiatku ligy hrali s kvalitnými súpermi, ktorí sa v tom období sústredili na pohárovú Európu. Stretnutia zvládli a teraz sú v laufe. Uvidíme, v dlhodobej súťaži sa ukáže, či sú schopní si udržať takto vysoké postavenie.