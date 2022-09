Mesto Trnava a Tesco pripravujú zámenu pozemkov

Reťazec môže získať dve lokality v krajskom meste.

TRNAVA. Mesto Trnava a spoločnosť Tesco Stores SK pripravujú veľkú zámenu pozemkov v Trnave. Ak by k nej došlo, obchodný reťazec by získal dve nové lokality pre svoje ďalšie zámery v krajskom meste, mesto zasa pozemky na Veternej ulici. Vyplýva to z návrhu memoranda o budúcej zámene nehnuteľností, o ktorom budú na budúci týždeň rokovať trnavskí mestskí poslanci.

Z návrhu vyplýva, že samospráva Trnavy by získala pozemky s rozlohou približne dva hektáre a predpokladanou hodnotou takmer dva milióny eur medzi Tescom a biznis centrom Aquapolis. Obchodný reťazec v tejto časti mesta svoj hypermarket otváral ešte pred dvoma desaťročiami, dlhodobo vlastní aj pozemky v okolí. Tesco by zámenou získalo pozemok s rozlohou približne 9500 metrov štvorcových v lokalite Kamenného mlyna v hodnote 950-tisíc eur a pozemok na Bratislavskej ulici s výmerou približne 7000 metrov štvorcových v hodnote 700-tisíc eur. Návrh predpokladá, že Trnava ešte vyplatí reťazcu kompenzáciu vo výške 300-tisíc eur.

„Cieľom uzatvorenia memoranda je vzájomné vysporiadanie vlastníctva nehnuteľného majetku účastníkov memoranda formou zámeny nehnuteľností s cieľom zabezpečiť pre mesto Trnava scelené územie pre mestské zásahy a rozvojové projekty,“ uvádza sa bez bližších podrobností v dôvodovej správe. Odkladacou podmienkou pre zámenu je získanie územného rozhodnutia na dopravné napojenia pre oba pozemky a na stavbu supermarketu v lokalite Kamenného mlyna.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o memorande rokovať 20. septembra.