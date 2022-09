Počas Tradičného trnavského jarmoku môžu návštevníci zažiť život v stredoveku

Súčasťou programu Tradičného trnavského jarmoku je aj podujatie Stredovek pod hradbami, v rámci ktorého zažijú návštevníci atmosféru stredovekého života.

TRNAVA. Súčasťou programu Tradičného trnavského jarmoku je aj podujatie Stredovek pod hradbami, v rámci ktorého zažijú návštevníci atmosféru stredovekého života. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.

Za hradbami v Sade Antona Bernoláka vzniklo mestečko Tyrna s táborom remeselníkov, šermiarov a rytierov. Jeho brány sa otvorili v sobotu (10. 9.) a zatvoria sa v nedeľu o 19.00 h. "Prostredníctvom dobovej kuchyne, remeselnej tvorby, šermiarskych vystúpení, ukážok lukostreľby či jazdy na koni priblížia vôňu, chuť a atmosféru skutočného stredoveku," uviedol Prostinák.

Okrem tradičných šermiarskych a rytierskych predstavení či zábavných šou je pre návštevníkov pripravený aj unikátny model interaktívneho zážitku pre celú rodinu.

"Vstupom do stredovekého mestečka sa vnoria do fungujúceho sveta mikroekonomiky. Môžu si vyskúšať život remeselníka, ale aj to, aké je byť kočovným obchodníkom s karavánou. Takisto sa môžu nechať naverbovať do mestskej posádky, ktorá sa stará o poriadok v uliciach. Súčasťou podujatia sú aj tanečné workshopy, počas ktorých sa môžu návštevníci naučiť dobové tance," doplnil Prostinák.