Odvážnych letcov z 2. svetovej vojny bude pripomínať pamätná tabuľa

PIEŠŤANY. Osem príslušníkov leteckého pluku Slovenských vzdušných zbraní, ktorí 7. júna 1939 odleteli z letiska v Piešťanoch do Poľska s úmyslom zapojiť sa do rodiaceho sa československého zahraničného odboja, bude od soboty pripomínať v areáli Vojenského historického múzea Piešťany pamätná tabuľa. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Spolu s tabuľou boli slávnostne odhalené aj dve stély venované generálmajorovi in memoriam Ottovi Smikovi a letcom pôsobiacim v československom zahraničnom a domácom odboji v rokoch 1939 až 1945.

"Miera odhodlania týchto pilotov, ktorí sa aj s vedomím najväčšieho rizika rozhodli aktívne pomôcť v boji proti nacistickým zločincom, je fascinujúca. Rovnako tak s úctou spomíname aj na nášho najúspešnejšieho pilota v službách britského Kráľovského letectva (RAF) a československých príslušníkov bojujúcich doma aj v zahraničí," uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).

Piloti pod vedením vtedy ešte čatára Imricha Gablecha dokázali za dramatických okolností zabezpečiť dostatok paliva pre tri stroje Letov Š-328 a jeden Aero A-100. Vyzbrojení dvoma guľometmi na pravé poludnie nepozorovane naštartovali lietadlá a odleteli z Piešťan do poľského Deblínu.

Po prílete do Poľska boli piloti nakrátko zaradení do poľského letectva. "Po napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom však niektorí z nich padli do sovietskeho zajatia a k RAF sa dostali až cez zlopovestné gulagy. Veliteľ skupiny Gablech bol neskôr prenasledovaný komunistickým režimom a uznania za odvahu bojovať proti nacistickému Nemecku sa dočkal až po roku 1989. Bol jediným Slovákom, ktorý dostal štyri najvyššie štátne vyznamenania – poľské, české, britské a v roku 2014 ako posledné aj to slovenské," doplnil riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.