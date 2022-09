Parašutisti budú na Baničovom pohári súťažiť v presnosti pristátia

Súťažiť budú podľa ich výkonnosti v troch kategóriach.

TRNAVA. Parašutistická súťaž v presnosti pristátia Baničov pohár sa uskutoční v sobotu na letisku v Boleráze v okrese Trnava. Jej cieľom je pripomenúť verejnosti osobnosť vynálezcu padáka Štefana Baniča, ale aj propagovať športový paraštutizmus. Banič, ktorý získal v USA v roku 1914 na ním navrhnutý padák patent, pochádzal zo Smoleníc v okrese Trnava.

Do 4. ročníka súťaže sa podľa Daniela Cádru z Oblastného klubu vojenských výsadkárov (KVV) v Trnave prihlásilo celkom 28 športových a vojenských parašutistov. Súťažiť budú podľa ich výkonnosti v troch kategóriach. V kategórii A sa bude presnosť pristátia merať do jedného metra od stredu kruhu, v kategórii B do 10 metrov a v kategórii C do 25 metrov.

„Medzi účastníkmi privítame viaceré osobnosti slovenského i svetového parašutizmu. Na súťaži sa zúčastní bývalý majster sveta v presnosti pristátia Karol Adamčík, bývalí reprezentanti Milan Kocík, Jana Kocíková, František Smolen a Ľubomír Grofčík. Klub vojenských výsadkárov (KVV) SR budú reprezentovať členovia z viacerých oblastných klubov nielen v produktívnom veku, svoje zastúpenie budú mať aj veteráni,“ informoval Cádra.

Najstarším prihláseným účastníkom podujatia je osemdesiatročný Ladislav Hreha z Oblastného KVV SR Štefana Baniča Bratislava. Súťažiť budú aj rekordéri, napríklad 72-ročný Vojtěch Stříž, ktorý zoskočil z lietadla celkom 5 010-krát.

Ak by počasie neumožnilo v sobotu 10. septembra súťažiacim absolvovať zoskoky, náhradný termín Baničovho pohára určili organizátori na nedeľu 11. septembra. Štvrtý ročník Baničovho pohára organizujú Oblastný klub vojenských výsadkárov Trnava, Oblastný klub vojenských výsadkárov Štefana Baniča Bratislava a Aeroklub Trnava v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a obcou Smolenice.