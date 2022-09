Spartakovec Marek Ujlaky si na porovnávanie s otcom už zvykol

V Trnave chce naplno využiť každú šancu, ktorú dostane od trénerov.

TRNAVA. Na pohárovom zápase proti štvrtoligovému Bolerázu nastúpil s kapitánskou páskou na ruke, s ktorou odohral celé stretnutie. Aj keď spartakovci vyhrali, na radosť nemali príliš veľa dôvodov. O postupe Trnava napokon rozhodol až penaltový rozstrel

„Bol to veľmi náročný zápas a videli sme, že chalani z Boleráza do toho dali všetko a išli ako vo finále Ligy majstrov. Ťažko sa nám hralo, išli sme do plnej obrany, ale našťastie sme postúpili, hoci až po penaltách,“ zhodnotil pohárový duel 18-ročný Marek Ujlaky ml. Počas leta podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt s trnavským klubom na tri roky.

V článku sa dočítate: - Ako spomína na svoje futbalové začiatky. - Aké pocity mal pri svojom debute za A-mužstvo Trnavy. - Ako hodnotí predošlú náročnú, no hlavne úspešnú sezónu. - Či diskutuje s otcom často o futbale a ako vníma, že ich porovnávajú. - Aké pre neho bolo dostať šancu v reprezentácii na EURO 2022 U19. - Aké ciele má Marek Ujlaky mladší v aktuálnej sezóne.

V kategórii staršieho dorastu nepochybne patril k lídrom kabíny a už počas minulej sezóny dostal viackrát šancu v A-mužstve. Aktuálne už je súčasťou kabíny áčka a aj keď príležitostí v zápasoch je ešte pomenej, skúsenosti zbiera v treťoligových Malženiciach, ktoré sú farmou Spartaka.

Marek Ujlaky začínal s futbalom v rodnom Zelenči. Na základe zvučného priezviska by sa mohlo zdať, že pre syna legendy Spartaka Trnava a bývalého reprezentanta bude futbalová cesta jasnou voľbou.

„Otec ma do futbalu netlačil, aj keď bol veľmi úspešný futbalista. Keby som sa rozhodol pre inú cestu, určite by ma v nej podporoval. Musím povedať, že na začiatku ma futbal príliš nelákal, až neskôr prišiel zlom. Mohol som mať asi deväť rokov. Odvtedy som bol na ihrisku každý deň,“ vysvetlil talentovaný obranca. V Zelenči prešiel kategóriami prípravky a žiakov, no ešte v U15 prestúpil do Trnavy.

Nezabudnuteľný debut