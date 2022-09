Vo Vlčkovciach otvorili novú materskú školu. Obec výstavbu financovala z vlastného rozpočtu

S prácami začali v marci tohto roku, v júli bola stavba skolaudovaná.

VLČKOVCE. Novú materskú školu pre viac ako 40 detí otvorili v pondelok (5. septembra) vo Vlčkovciach v okrese Trnava.

Obec do jej výstavby zo svojho rezervného fondu investovala viac ako 680-tisíc eur. Ďalších približne 60-tisíc stálo nové detské ihrisko a úprava okolia.

Nedostali žiadne dotácie

Materská škola je podľa starostu Ivana Dobrovodského vykurovaná tepelným čerpadlom, je vybavená rekuperáciou, chladením a dezinfikovaním interiéru. Postavená bola suchým procesom za približne päť mesiacov, spĺňa podmienky energetického certifikátu A0+.

Vlčkovce na novú materskú školu nedostali žiadne dotácie. V čase rozhodnutia o výstavbe podľa starostu Dobrovodského žiadna výzva na získanie nenávratného finančného príspevku nebola otvorená.

Vo Vlčkovciach pôvodne mali materskú školu, ktorú si postavili obyvatelia v 80. rokoch minulého storočia vo vtedajšej akcii Z. V roku 2004 však vtedajšie vedenie obce deti z nej presťahovalo do budovy základnej školy a o tri roky neskôr obecné zastupiteľstvo rozhodlo o predaji objektu materskej školy.

Zlé rozhodnutia z minulosti

Starosta Ivan Dobrovodský dnes hovorí o nelogickom kroku vtedajších poslancov, keďže v tom čase sa vo Vlčkovciach stavalo 150 bytov a pripravovala sa výstavba desiatok rodinných domov.

„Tieto rozhodnutia z minulosti nás dobehli. Pred dvoma rokmi sme mali v základnej škole 50 detí a v materskej takmer 70. Ďalšie ročníky detí sú tiež početné, preto vtedy začali diskusie o potrebe zabezpečiť nové priestory najneskôr do septembra 2022,“ povedal Dobrovodský.

Aj keď on preferoval vybudovanie dvoch tried so zázemím pre základnú školu, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o výstavbe novej materskej školy. Dodávateľ z Oravskej Lesnej začal s prácami v marci tohto roku, v júli bola stavba skolaudovaná.

„Z rezervného účtu sme vyčlenili nemálo peňazí, na zveľaďovanie našej obce sme si ich tam šetrili niekoľko rokov. Dúfam, že prístup vlády k samosprávam bude taký, že nám tieto financie nebudú chýbať,“ dodal Dobrovodský.

Obec Vlčkovce v okrese Trnava má v súčasnosti viac ako 1 300 obyvateľov.