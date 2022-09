Erik Daniel: Po strelení gólu nám padol obrovský kameň zo srdca

Aké sú ohlasy na zápas Trnava - Liptovský Mikuláš?

TRNAVA. Domáca Trnava sa proti Liptovskému Mikulášu dočkala vytúženého gólu až v záverečných minútach zápasu. Zisk troch bodov jej prinavrátil druhú priečku v tabuľke, Liptáci zas na svoje prvé víťazstvo v sezóne stále čakajú. Aké sú ohlasy na zápas z oboch táborov?

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: „Od začiatku sme chceli hrať rýchlo, kombinačne, namiesto toho sme hlavne v prvom polčase hrali hekticky. Bolo tam veľa nevynútených strát, čo nás brzdilo. Prvý polčas bol nevýrazný, ale cez polčas som chalanov upokojoval, že musia byť v pohode, pretože druhý polčas bude iný a aj bol. Hrali sme kvalitnejšie, začali sme si vytvárať tlak, gólové situácie, škoda, že tam niečo nepadlo skôr. Potom sme si pomohli štandardkou. Za druhopolčasový výkon sme si zaslúžili o ten jeden gól vyhrať.“

Jozef Kostelník, tréner Liptovského Mikuláša: „Po poslednom zápase s Podbrezovou sme sa sústredili viac na obrannú činnosť. Vedeli sme, že Trnava je na domácom ihrisku silná v kombinácii. V prvom polčase sme dobre bránili a vyrážali do protiútokov, kde nám ale chýbala väčšia kvalita prevedenia, či už v zakončení alebo vykombinovaní. Ak chceme byť úspešní proti tak kvalitnému tímu ako je Trnava, nemôžeme hrať na 0:0, musíme niečo premeniť. V druhom polčase nás domáci dostali pod väčší tlak, dobre sme odolávali, na protiútoky nám už nezostali sily, aj keď sme tam niekoľko náznakov mali, ktoré bolo treba tiež lepšie riešiť. Mrzí ma, že sme prehrali, podľa mňa lacným gólom. Keby si to domáci vykombinovali, prešli cez nás, v poriadku, ale takto... Takýmto gólom sme prehrali už tretí zápas vonku – v Dunajskej Strede, Trenčíne a teraz znova. Škoda, chlapci si to odmakali, oddreli, no ideme domov naprázdno.“

Zrejme najaktívnejší hráč Spartaka Erik Daniel, po zápase povedal: „Zápas bol veľmi ťažký. Mikuláš dobre bránil a my sme sa tam nevedeli dostať. Boli sme presvedčení, že gól dáme. Čakali sme naňho, nakoniec sme ho dali, myslím že zaslúžene a vyhrali sme za čo sme určite veľmi radi." V 82. min padol nielen fanúšikom ale i samotným hráčom Spartaka veľký kameň zo srdca, keď Kyriakos Savvidis hlavou konečne vsietil vytúžený gól: „Áno určite nám padol obrovský kameň zo srdca. Myslím, že sme mali najmä v druhom polčase dosť šancí na strelenie gólu. Už sme ten gól potrebovali. Sme radi, že Savvi má výbornú hlavu, že sa presadil a loptu poslal do siete.“ Spartak čakajú nasledujúce dva zápasy na ihriskách súperov. Najprv v Ružomberku, kde sa hrá každému súperovi veľmi ťažko a následne sa bílí andeli predstavia pod hradom Matúša Čáka v Trenčíne: „Teraz musíme dobre zregenerovať a v prvom rade sa pripraviť na Ružomberok, ten zvládnuť a potom sa sústrediť na ďalší zápas.“

Samuela Štefánika tréner vystriedal v polčasovej prestávke. Samotný zápas videl takto: „Musím povedať, že zápas bol opäť veľmi náročný. Opäť sme do súpera búšili, zahryzli sme a vytvorili sme si tlak, ale gól nie a nie prísť. Sme šťastní, že sa nám to nakoniec v 82. minúte podarilo. Kyriakos to pekne hlavou zasunul. Už pred ním sme mali množstvo šancí na skórovanie, žiaľ, veľa tutoviek nám zmaril hosťujúci brankár. Získali sme veľmi dôležité tri body do tabuľky. Teraz nás čaká Ružomberok vonku, od zajtra sa už naň budeme pripravovať.“

Bývalý Spartakovec a aktuálne hráč Liptovského Mikuláša, Erik Jendrišek bol po zápase sklamaný: „Myslím si, že sme to v prvom polčase dobre ustáli. Trnava bola nervózna. V druhom polčase sme sa nechali zatlačiť do defenzívy a už sa nám tam kopili štandartky a centre najmä od Daniela. Musím priznať, že gól visel vo vzduchu. Mali sme byť troška viac aktívnejší, najmä druhý polčas, pretože v prvom sa nám to darilo. Ťažko sa mi to teraz hodnotí, je len krátko po zápase. Trnava nás v druhom polčase zatlačila a my sme sa už len bránili, neboli sme tak na lopte ako by sme si predstavovali a z toho pramenili aj gólové situácie.“Desať minút pred koncom zápasu svietil na svetelnej tabuli pre hostí stále priaznivý výsledok 0:0. Napriek veľkému trnavskému tlaku Liptovčania stále odolávali a mysľou už zrejme počítali minimálne so ziskom bodu: „Samozrejme, že sme sa snažili získať z horúcej trnavskej pôdy minimálne bod. S pribúdajúcimi minútami to už aj tak vyzeralo, že si ho odvezieme. Videl som, že domáci boli nervózni rovnako aj fanúšikovia, chceli sme to využiť. Mrzí ma, že sa nám to nakoniec nepodarilo.“