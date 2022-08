Kandidátov do samosprávy sme sa opýtali , ...

Na otázky odpovedá Ing. Tomáš Köppl kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Trnave za volebný obvod č. 3 Trnava-sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

Ing. Tomáš Köppl

Kandidát koalície strán a hnutí: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Sloboda a Solidarita (SaS), SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, SME RODINA, Za ľudí, Kresťanská únia, Občianska konzervatívna strana (OKS)na poslanca mestského zastupiteľstva v Trnave za volebný obvod č. 3 Trnava-sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

S ktorými krokmi doterajšieho vedenia mesta sa nestotožňujete?

Je toho viac, s čím sa nedokážem stotožniť. Spomeniem však tému, ktorá v súčasnosti rezonuje Trnavou najsilnejšie – regulácia statickej dopravy. Rezidenčné parkovanie je v princípe dobé riešenie, musí však byť dobre nastavené. A, žiaľ, v Trnave dobre nastavené nie je. Súčasné pravidlá, ako sa zdá, nie sú primárne určené na reguláciu parkovania, ale majú za úlohu vybrať z peňaženiek Trnavčanov čo najviac peňazí.

Obyvatelia potrebujú v blízkosti svojho bydliska parkovať cez víkendy, sviatky a od večera do rána. V bežný pracovný deň sú parkoviská na sídliskách poloprázdne. Napriek tomu mesto vyberá parkovné aj vtedy. Takže Trnavčania musia platiť vždy, keď odvezú dieťa do škôlky, školy, idú cez deň pozrieť rodičov, zastavia sa v obľúbenom obchodíku...

Podľa mňa by Trnavčania mali mať, s výnimkou centra, parkovanie počas pracovných dní od 7.30 do 17.00 zadarmo. A od 17.00 do 7.30, takže vtedy, keď sa ľudia vracajú z práce a potrebujú parkovať blízko svojho bydliska, by sa spúšťalo rezidenčné parkovanie. Samozrejme, počas víkendov a sviatkov by takisto bolo rezidenčné parkovanie v platnosti. Takto by mesto zbytočne ľuďom neťahalo peniaze z vreciek, ale zároveň by rezidenti boli zvýhodnení a pohodlnejšie zaparkovali.

Čo je podľa vás zabehnuté v meste dobre a meniť to netreba?

Mestu sa podarilo veľmi slušne rozbehnúť komunitný život a aj vďaka kvalitným súkromným podnikom centrum Trnavy výrazne ožilo. Oživeniu pomáhajú aj mestom organizované podujatia ako Leto na korze a podobne. Myslím, že tieto akcie by sa mali zachovať. A nielen zachovať, ale ešte viac rozšíriť. Páčilo by sa mi, keby sa ľudia pri kultúre nestretávali len v centre mesta, ale Trnava by žila aj na sídliskách.

Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?

Máme energetickú krízu, ceny rapídne stúpajú, ale mesto nechá vysvietené vianočné osvetlenie až do marca. Možno nejde o veľké peniaze, ale zbytočne tým ľudí, ktorí obracajú každé euro, nahnevalo. Alebo sa pozrime na Tradičný trnavský jarmok. Desiatky rokov fungoval bez problémov, ale zrazu si niekto zmyslel, že on by chcel iný a bez diskusie nanútil Trnavčanom svoju vôľu. A aký je výsledok? Namiesto zisku 80 000 eur bude jarmok 60 000 eur stratový. Takže len tak vyhodíme 140 000 eur. Takto sa naozaj nešetrí.

Vyzerá to však tak, že nebude stačiť šetriť len „drobné“. Pravdepodobne bude mesto musieť, aspoň dočasne, pozastaviť niektoré megalomanské projekty ako sú rôzne lávky, móla, vyhliadkové veže. Zdá sa, že nás čakajú ťažké časy a mnohé mestá a obce budú mať problémy zaplatiť pracovníkov mesta, mestských policajtov a najmä energie. Najbližšie obdobie bude najmä o rozpočtovej zodpovednosti.

V ktorých oblastiach by malo mesto dostať nový impulz?

Za mestskú dopravu Trnava ročne platí milióny, ale jej efektivita je veľmi nízka. Máme veľké autobusy, ktoré chodia raz za hodinu a väčšinou sú poloprázdne. Namiesto veľkých a ťažkopádnych autobusov by v Trnave mohli jazdiť mikrobusy pre cca 16 ľudí. Približne každých 20 minút. Mikrobusy by tak nejazdili poloprázdne, a keďže by chodili častejšie, ľudia by ochotnejšie presadli z vlastných áut do mestskej dopravy. Veľké autobusy by som využíval iba v časoch, keď sú naozaj treba. Napríklad pri rannom odvoze študentov na vyučovanie.

