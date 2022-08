Martin Červenka: So súčasným vedením župy nie sme spokojní viacerí

Potrebujeme župana, ktorý by sa vo všetkom a za každých okolností postavil za obyvateľov Trnavského kraja. Martin Červenka je presvedčený, že by takýmto županom bol. Podľa jeho slov, žijeme dobu veľkých výziev.

TRNAVA. Svoju kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ohlásil ako prvý. Martin Červenka sa uchádza o kreslo župana z viacerých dôvodov. Aj o tom, čo považuje za najpálčivejšie problémy kraja, ako by ich riešil či kde sa mu páči najviac, nám povedal v nasledujúcom rozhovore.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na župana?

- Starostovia a primátori nie sú spokojní s vedením župy a s tempom vývoja Trnavského kraja. Súčasný župan má skvelý marketing pre širokú verejnosť. My však vidíme, ako zle kraj spravuje. Trnavský kraj má na viac, nevyužíva svoj potenciál a zlyháva pri riešení problémov bežných ľudí. Je veľmi veľa príkladov, kedy by väčšia snaha a lepšia komunikácia župy s kompetentnými úradmi a samosprávami ľuďom uľahčila život. Presne to chcem zmeniť – zlepšiť komunikáciu s kompetentnými a začať odvážne projekty, ktoré Trnavský kraj skutočne posunú vpred.

Opravy ciest či mostov. Červenka má viacero priorít. (zdroj: MČ)

V čom vidíte nedostatky súčasného vedenia? Čo by sa podľa vás malo zmeniť?

- Určite by som rád pokračoval v drobných projektoch, ktorým sa súčasný župan venuje. Zvolil by som však inú a systémovú formu. V programe máme systém podpory malých projektov cez spoluprácu s obcami, mestami a dobrovoľníkmi. Keď sa táto spolupráca a financovanie správne nastaví, župa sa bude môcť intenzívnejšie venovať životne dôležitým projektom pre Trnavský kraj. Tými sú oprava mostov, ciest, budovanie obchvatov a podobne.

Čo sú vaše hlavné body programu?

- Program Viac má sedem hlavných bodov, ktoré si už teraz môžete pozrieť na stránke www.martincervenka.sk.

Ako je z jeho názvu jasné, s kolegami starostami a primátormi vieme, ako robiť pre Trnavský kraj viac. Bez spolupráce, komunikácie, dialógu a vzájomnej pomoci to nepôjde. Musíme byť partnermi.

Nesmie to byť ako teraz, že župan si myslí, že je veľký šéf, všetko vie najlepšie a všetci sú jeho podriadení. S takýmto prístupom má asi skúsenosť veľa ľudí v práci a sami vedia, že to nie je dobre.

Písali sme

Písali sme Politológ: Beluský a Čambal nahrávajú súčasnému županovi, Červenka vyčíta prepojenie na Matoviča Čítajte

Aký by mal byť podľa vás župan Trnavského kraja?

- Žijeme dobu veľkých výziev. Covid, vojna, ceny energií, zdražovanie. Keď to vezmem z pohľadu samospráv, drasticky nám narastú náklady. No a vláda nám drasticky znížila očakávané príjmy. To sa odrazí na službách pre občanov.

Potrebujeme preto na jednej strane človeka zdola, ktorý má skúsenosť s riadením samosprávy, a zároveň nezávislého župana. Jozef Viskupič ako bratranec Igora Matoviča a spoluzakladateľ hnutia OĽANO asi proti nemu nepôjde. Teda pôjde, ale len tak predvolebne, aby sa nepovedalo. Potrebujeme župana, ktorý sa vo všetkom a za každých okolností postaví za obyvateľov Trnavského kraja. Som presvedčený, že by som takýmto županom bol.

“ Jozef Viskupič ako bratranec Igora Matoviča a spoluzakladateľ hnutia OĽANO asi proti nemu nepôjde. Teda pôjde, ale len tak predvolebne, aby sa nepovedalo. Potrebujeme župana, ktorý sa vo všetkom a za každých okolností postaví za obyvateľov Trnavského kraja. „ Martin Červenka

Aký je podľa vás Trnavský kraj a aké sú jeho najpálčivejšie problémy?

- Trnavský kraj je krásny. Máme nádhernú prírodu a potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Ani ekonomicky na tom v porovnaní s inými regiónmi nie sme až tak zle, aj keď by bolo treba zväčšiť tlak na zvyšovanie miezd v našom regióne. Problémy sú klasické ako všade na Slovensku – doprava, kvalita ciest, zdravotná dostupnosť. Chcem byť systémový a mať vopred jasné plány. Ak poviem, že niekde obchvat bude, tak na tom začnem robiť a bojovať zaň. Za posledných 5 rokov som videl len sľuby a memorandá. Reálne sa nepripravuje žiadna veľká investícia a ani sa za ňu nebojuje. To treba zmeniť.

Červenka chodí často medzi ľudí. (zdroj: archív M.Č.)

Ako by ste ich z pozície župana riešili?

- Prácou. Nie fotením sa pri malých úspechoch a projektíkoch, ale systematickou prácou, ktorá náš kraj posunie výrazne vpred a citeľne zlepší život veľkému počtu obyvateľov. A tiež triezvym posúdením možností. Aby som v Hlohovci či v Senici nesľuboval pred voľbami nový obchvat a most a po piatich rokov sa zistí, že sa okolo toho nič nerobilo. Toho svedkami sme boli a ja takto klamať nechcem.

Ktorú časť Trnavského kraja máte najradšej a prečo?

Milujem rybárčenie a veľmi sa mi páči Sĺňava a iné vodné nádrže, kam aj často chodím so synom či s kamarátmi. Presne to je aj príklad, kde by kraj mohol pomôcť s rozvojom cestovného ruchu.

O turistike v Malých Karpatoch asi hovoriť veľmi ani nemusíme, je tam rovnako krásna príroda, ako keď idem bicyklom pri Baťovom kanáli. No a keď bolia nohy z turistiky alebo cykloturistiky, tak nie je nič lepšie, ako sa wellnessovať na juhu nášho kraja vo Veľkom Mederi či v Dunajskej Strede.