Platené parkovanie v Trnave sa od 1. septembra rozširuje

TRNAVA. Trnava od 1. septembra spoplatní parkovanie v ďalších dvoch zónach s označením R4 a R5, ktoré sú súčasťou mestskej štvrte Špíglsál. Rezidenti, teda obyvatelia s trvalým pobytom, tu môžu parkovať s rezidentskou kartou za jedno euro na rok, ostatní vodiči budú platiť podľa cenníka.

V zóne R4 bude stáť hodina parkovania podľa spôsobu platby od 0,90 do 1,10 eura, v zóne R5 od 0,50 do 0,70 eura, pričom platba cez webovú aplikáciu umožňuje aj polhodinové platby. Rezidentská zóna R4 bude spoplatnená nonstop, menej dopravne vyťažená zóna R5 od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 18:00.

Držitelia rezidentskej karty získajú okrem ročného parkovania za jedno euro pre svoje prvé auto aj kredit pre návštevy v rozsahu 48 hodín na rok. Kredit pre návštevy si za jedno euro môžu vybaviť aj tí rezidenti, ktorí vlastné auto nemajú. Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo rozšírenie plateného parkovania so zvýhodnením rezidentov v štvrti Špíglsál s platnosťou od 1. júla, vtedy však podľa vysvetlenia radnice ešte nebolo k dispozícii potrebné dopravné značenie, preto všeobecne záväzné nariadenie vstupuje do účinnosti s oneskorením.

Trnava zaviedla rezidentské parkovanie pred rokom v prvej zóne na sídlisku Ľ. Podjavorinskej, neskôr na Spartakovskej ulici a postupne tento spôsob plateného parkovania rozširuje do ďalších zón. Základnou myšlienkou je zvýhodniť pri parkovaní v konkrétnej zóne obyvateľov, ktorí tam bývajú. Rezidenti majú nárok na parkovaciu kartu pre prvé auto za jedno euro, pre druhé auto za 99 eur na rok a na kredit pre návštevy.