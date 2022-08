Politológ: Beluský a Čambal nahrávajú súčasnému županovi, Červenka vyčíta prepojenie na Matoviča

Na krajskej úrovni vo väčšej miere pôsobia dozvuky celoštátnej politiky a preto pri predstavovaní niektorých kandidátov môžeme vidieť aj politické a stranícke „celebrity“, tvrdí politológ Lenč.

TRNAVA. O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa uchádzajú štyria kandidáti. Politológa Jozefa Lenča sme sa pýtali, aké sú ich šance, ako hodnotí ich predvolebné 'ťaženie', aké ma Trnavský kraj špecifiká, zaujímali sme sa aj o exžupana Tibora Mikuša.

Voľby do Vyšších územných celkov (VÚC) dlhodobo bojovali s nízkou účasťou, najnižšou v porovnaní s komunálnymi či parlamentnými. Ako sa to dá vysvetliť? Odzrkadľuje to názor voličov, že VUC považujú za niečo nepotrebné?

Regionálne voľby rozhodne nepatria k tým voľbám, o ktoré sa občania zaujímajú. Možno za tým vidieť viacero objektívnych faktorov, ktoré sú späté s existenciou vyšších územných celkov. V prvom rade sa v roku 2001 vytvorili umelé regióny, s ktorými sa nestotožnili občania.

Príkladom je aj Trnavský samosprávny kraj, ktorý pozostáva zo severného Záhoria, z oblasti Trnavy (Trnava, Piešťany, Hlohovec) a Žitného ostrova, čím spája rôznorodé regióny s veľmi odlišnými prioritami pre obyvateľov.

Aké sú ďalšie?

Druhým faktorom je mocensko-politická pozícia krajov, ktoré niekto vníma ako iba akýsi medzičlánok vo vzťahu štát a občan, iný zasa ako nadradený orgán miestnym samosprávam. Tretím je nejednoznačnosť kompetencií VÚC, z ktorých mnohé sú na prvý pohľad vzdialené od priorít občanov.

Po štvrté je to celková neznalosť zmyslu existencie samospráv, ktorá sa odvíja od zanedbanej občianskej náuky a v neposlednom rade je to tiež fakt, že vlastne ani nevieme ako pomenovať regionálnu samosprávu – niekto používa názov VÚC, iný samosprávny kraj a sú takí, ktorí uprednostňujú historické pomenovanie župa.

A ak voliči nevedia prečo je dôležité voliť, koho vlastne volia a ako to ovplyvní ich život, tak prečo by mali mať záujem zúčastňovať sa takýchto volieb. Predsa len, voľby sú pre mnohých skôr otrava než právo, ktoré získali spolu so slobodou a demokraciou.

Spojené voľby môžu potenciálne zvýšiť účasť na voľbách do orgánov samosprávnych krajov, keďže, ak už niekto príde voliť zástupcov do obecnej, respektíve mestskej samosprávy, s veľkou pravdepodobnosťou zahlasuje aj do orgánov regionálnej samosprávy.