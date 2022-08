Študenti sa môžu tešiť na zaujímavé workshopy. Navrhnúť môžu aj vlastný projekt

V Trnave odštartuje v septembri nový rozvojový program pre študentov stredných škôl, ktorý je zameraný na vzdelávanie, prax a dobrovoľnícke príležitosti.

TRNAVA. Nový rozvojový program pre študentov stredných škôl pripravila Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s organizáciou Youth for equality. Program podľa hovorkyne Trnavskej arcidiecéznej charity Dariny Kukuľovej Kvetanovej spája vzdelávanie, prax a dobrovoľnícke príležitosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Politológ o kandidátoch na primátora Trnavy: Je to monotematická nuda Čítajte

Učiť ich budú odborníci

25 študentov sa bude najskôr vzdelávať pod vedením odborných lektorov, následne dostanú priestor využiť svoje nápady, zručnosti a kreativitu pri pomoci núdznym ľuďom.

„Počas desiatich týždňov študenti absolvujú praktické workshopy zamerané na sebapoznávanie a získanie kompetencií vo viacerých oblastiach. Následne sa budú venovať práci na vlastnom projekte prospešnom pre komunitu, vďaka čomu si s podporou mentorov vyskúšajú získané vedomosti a zručnosti v praxi,“ vysvetľuje projektová manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity Jana Žišková.

Okrem toho si študenti budú môcť vybrať zo širokej ponuky dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravila Trnavská arcidiecézna charita a zažiť si tak dobrovoľníctvo na vlastnej koži.

Pomoc zraniteľným

Môžu sa napríklad stať súčasťou dobrovoľníckych tímov, ktoré charita vytvorila pre podporu jej projektov a venujú sa zraniteľným osobám – seniorom v projekte Dobrá duša alebo ľuďom bez domova zapojiť sa do potravinovej a materiálnej pomoci v projekte Sieť pomoci, do praktických a kreatívnych aktivít v komunitnom centre Špitálik či do charitných zbierok.

Možno vás zaujme

Možno vás zaujme Oživiť sa ho už nepodarilo, muž na Špačinskej v Trnave zomrel za záhadných okolností Čítajte

Vítaní sú aj mladí kreatívci, ktorí navrhnú vlastnú dobrovoľnícku aktivitu či projekt, ktorý charite pomôže zlepšiť poskytované služby či lepšie reflektovať potreby ľudí, ktorým pomáha.