Colný úrad Trnava oklieštil pre covid úradné hodiny

Podľa colníkov ide o mimoriadnu udalosť.

TRNAVA. Vzhľadom na neočakávanú mimoriadnu situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 Colný úrad (CÚ) Trnava dočasne mení od 22. augusta úradné hodiny na pobočke na Nitrianskej ceste. Informovala o tom hovorkyňa CÚ Iveta Zlochová.

"Do pondelka 29. augusta bude pobočka otvorená v čase od 7.30 do 19.30 h. V čase od 19.30 do 7.30 h nasledujúceho dňa bude pobočka zatvorená," uviedla. Úradné hodiny pobočky od 30. augusta CÚ oznámi v piatok (26. 8.).

