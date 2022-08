Na Hlohovec čaká futbalový sviatok. Doma privítajú Trenčín

Fortunaligistu vyzvú v rámci pohárovej súťaže Slovnaft Cup.

HLOHOVEC. Hlohovec má za sebou náročnú sezónu, v ktorej bojoval o záchranu v súťaži. Ciele sa mužstvu podarilo splniť a 5. ligu Severozápad v klube udržali. V zime prevzal funkciu športového riaditeľa Vladimír Krajčo, ktorý je odchovancom klubu, venoval sa tu trénovaniu mládeže a sám si dokonca za A-tím ešte občas obuje kopačky. Pri jeho príchode nechcel v klube zavádzať zásadné zmeny, na ich realizáciu čakal až od novej sezóny.

„V klube potrebujeme zmeny. Zmeny v tom zmysle, že si nemôže robiť každý, čo chce, ale pracuje podľa očakávaní a pravidiel vedenia pre dobro celého klubu a nie jednotlivca. V zime, po mojom príchode do funkcie, som nechcel robiť veľa zmien, čakal som na nový súťažný ročník. Obmeny v mládeži či v štruktúrach klubu pre mňa boli dôležité, aby klub fungoval najlepšie, ako sa dá v daných podmienkach, ktoré máme,“ vysvetlil Krajčo.

Zmena na trénerskom poste

Po lete tak v Hlohovci hlásia viaceré obmeny, tá najzásadnejšia sa odohrala na trénerskom poste, kde Jána Škreňa vystriedal 62-ročný Jaroslav Dekýš, ktorý už v minulosti v Hlohovci pôsobil.

„Keď mi tréner Škreňo povedal o ponuke z treťoligových Malženíc, bolo prirodzené, že sme sa dohodli na jeho ďalšom rozvoji vo vyššej súťaži a kontaktoval som trénerov, ktorých som mal vyhliadnutých alebo mi ich poradili iní ľudia ako možnú alternatívu. Cítil som však, že pre mladých chlapcov, ktorí majú rôzne záujmy, začínajú s prácou alebo s vysokou školou, dá správny impulz človek s charizmou, rešpektom a ligovými skúsenosťami, aké má práve tréner Dekýš. Osobne ma v minulosti trénersky viedol, preto viem, že to, čo potrebujeme v Hlohovci v tejto fáze, so svojou osobnosťou aj prinesie. Držím mu palce a verím, že našim hráčom predá svoje skúsenosti, rady, pretože mne sa jeho práca a postoj k futbalu páčil,“ vysvetlil Krajčo, ktorý nezabudol ani na predošlého kouča.

„Aj touto cestou chcem poďakovať trénerovi Šreňovi za jeho dlhoročnú prácu v klube, kedy prešiel mládežníckymi kategóriami. V A-mužstve bol pri ťažkých chvíľach, kedy bolo dôležité pracovať s mladými chlapcami a zachraňovať súťaž. To všetko sa podarilo a verím, že sa mu bude dariť na vyššej úrovni.“

Pracujú hlavne s domácimi hráčmi

Okrem trénera však prešiel obmenou aj hráčsky káder, kde hlásia najmä viacero príchodov. V Hlohovci razia filozofiu hrať hlavne s domácimi hráčmi a odchovancami, čoho sa držali aj v tomto prestupovom období.

(zdroj: Ján Lauko)

„Od zimy intenzívne pracujem na zlepšení mužstva. Samozrejme, s prihliadnutím na finančnú situáciu, ktorá nie je ideálna, som stanovil rozpočet na A-mužstvo tak, aby sme dokázali prežiť ako klub a aby sme hrali v pokojných vodách tabuľky. Kontaktoval som veľmi veľa hráčov, avšak prioritou bolo vždy to, aby som najskôr priniesol všetkých domácich futbalistov späť z okolitých mužstiev do Hlohovca a až potom začal riešiť iné posily. Keď si pozrieme, že odchovanci ako Chmúra, Mičian či Loskot hrali inde z rôznych dôvodov, hnevalo ma to. Prišli sa na tribúnu pozrieť na zápas, ja však takýchto chlapcov potrebujem na ihrisku vo fialových farbách bojovať za Hlohovec,“ vysvetlil Krajčo.

V klube sa snaží tvoriť prostredie, ktoré je pre odchovancov klubu zaujímavé. „Robím to tak, aby si vybrali hrať doma a nie niekde mimo Hlohovca. Čo sa týka hodnotenia sily kádra, tak je to priskoro. Ja v toto mužstvo verím. Chceme hrať v pokojných vodách tabuľky a aby sa neopakovali roky, kedy sa hralo veľmi tesne o záchranu.

Pracoval som na tom, aby chlapci videli konkurenciu a aby neodohrali zápas tak, že majú isté miesto v zostave, ale aby oň zabojovali. Ďalšie posilnenie budem riešiť každého pol roka a vymením tie posty, s ktorými nebudem spokojný. Každý z hráčov má dosť času na to, aby ukázal svoje schopnosti,“ vysvetlil svoj zámer Krajčo.

V prvom kole Slovnaft Cupu v Bábe a v prvom a druhom kole ligovej súťaže hral Hlohovec s desiatimi odchovancami v základnej zostave. To podľa športového riaditeľa klubu hovorí za všetko. Hlohovec je tak jedným z mála klubov, ktorí stavajú na svojich vlastných hráčoch. Táto práca je však systematická, vyžaduje si trpezlivosť a čas, kým začne prinášať vytúžené ovocie.

„Sme na to veľmi hrdí. Áno, v minulých sezónach a ani v prvých kolách sme nemali ideálne výsledky, avšak všetci musia vidieť, že hráme s chlapcami pod 23 rokov a každý z nich môže svojím výkonom vystreliť vysoko. Dávame priestor mladým hráčom.

Zaujímavá posila

Nikde inde by v takejto vysokej súťaži nemali takú minutáž a verím, že sa nám to v ďalších rokoch vráti. Musím len pracovať na tom, aby neodišli za lepšími podmienkami do okolia, pretože to by ma veľmi hnevalo. Robím všetko pre to, aby chlapci ako Zdenek, Šajter, Reho a ďalší zostali v Hlohovci, a popri nich postupne vytvorím mužstvo, ktoré dokonca postúpi do vyššej súťaže, aj keď teraz je to zatiaľ nereálne. Pracujem na tom každý deň, aby sme to mohli dokázať v najbližších rokoch,“ predostrel svoje ciele v pozícii riaditeľa klubu.

Pozornosť v hlohoveckom mužstve nepochybne púta aj posila z Nigérie, ktorou je 23-ročný útočník Ayobami Illiays Musa.

„Ayo, ako ho všetci voláme, prišiel z Ukrajiny kvôli situácii, o ktorej všetci vieme. Hostiteľ, u ktorého momentálne žije, má úzke väzby na Hlohovec, a preto ma kontaktoval s tým, či mu dáme priestor. Ayo je šikovný a mladý hráč, vždy výborné naladený, rad trénuje a miluje futbal. Preto verím, že potiahne ofenzívu a ľudia ho budú mať radi, pretože si to zaslúži. Nikto netuší, čím všetkým si musel prejsť, a preto mu vždy rád vytvorím prostredie, v ktorom sa bude cítiť dobre. Rovnako sú nastavení aj chlapci v kabíne. Uvidíme, ako bude vyzerať jeho budúcnosť,“ vysvetlil spoluprácu s mladým ofenzívnym hráčom Krajčo.

Výsledky sa časom dostavia

Hlohovec si zatiaľ do tabuľky pripísal prehru s Piešťanmi (0:3) a s Prievidzou (5:0), víťazstvo 2:0 s Partizánskym. V klube však veria, že v naj-bližších kolách hráči ukážu svoju kvalitu a podarí sa im zbierať cenné body a posúvať sa na lepšie pozície v tabuľke.

Vladimír Krajčo (zdroj: Martina Radošovská)

„Máme veľmi ťažký los a spolu s množstvom nových hráčov, ktorí spolu odohrali ešte málo, sú prvé zápasy na spoznávanie sa. Stretnutie s Piešťanmi bolo vyrovnané, o gól bol však súper lepší a nakoniec nás z brejkov či zo štandardných situácií potrestal a prehrali sme až 0:3. Druhý zápas sme hrali s ašpirantom na postup v Prievidzi, kde sme ukázali veľa dobrých herných vecí a systematický výkon, ktorý sa mne osobne páčil.

Avšak rozdiel bol v efektivite zakončenia, preto s výsledkom nemôžme byť spokojní. Verím, že chlapci si zobrali moje slová počas hodnotenia zápasu k srdcu. Jednoznačne musíme zlepšiť hru v útočnej aj v obrannej tretine ihriska, pretože to je to, čo rozhoduje o dobrom výsledku,“ zhodnotil Krajčo.

Atraktívny súper aj futbalový sviatok

Okrem ligy sa však Hlohovec sústredí aj na pohárovú súťaž Slovnaft Cup, v rámci ktorej ich čaká už najbližší týždeň futbalový sviatok. Po tom, ako vyradili Báb s výsledkom 1:3, privítajú na domácom ihrisku fortunaligistu z Trenčína. Zápas je na programe v stredu 24. augusta o 17.00 hod.

„Pre nás všetkých je to sviatok a jeden z historických zápasov pre Hlohovec. Vidieť hrať našich odchovancov proti ligovému mužstvu je ojedinelé. Sme šťastní, že sa nám podarilo poraziť mužstvo z Bábu, ktoré si na nás verilo, keďže viaceré tímy z okolia si myslia, že majú lepšie mužstvo ako posledné roky trápiaci sa Hlohovec, aj keď hrá vyššiu súťaž. Rovnako nás teší, že nám los prisúdil súpera ako AS Trenčín hneď v druhom kole.

Urobíme všetko pre to, aby sa hostia u nás cítili dobre, a budeme dobrými hostiteľmi mimo ihriska, ale na ihrisku im chceme znepríjemniť život natoľko, že budú musieť ukázať fanúšikom svoje umenie, aby postúpili. A ktovie, či naši mladíci neukážu to najlepšie zo seba a nakoniec aj nevybojujú postup. Veď stále je to futbal a staré známe klišé, ako lopta je guľatá, hrajú len 11 proti 11, či aj oni sú len z mäsa a kostí, môže byť naozaj realitou.

Zrekonštruovaná tribúna v Hlohovci (zdroj: Martina Radošovská)

Očakávam však, že to bude hlavne vzpruha pre klub v tejto náročnej dobe. Že ukážeme fanúšikom, ktorí aj dlhšie na futbale neboli, ako stále pracujeme na zlepšení a že si zaslúžime podporu a potlesk. Pretože v športe nie je nič viac, ako vidieť fanúšikov na tribúne fandiť svojmu tímu,“ pokračoval Krajčo, ktorý zároveň prezradil, že pre fanúšikov majú pripravených na tento zápas viacero zaujímavostí.

„Pracujeme hlavne na tom, aby sme tento zápas dostali do povedomia ľudí, ktorí sú akokoľvek spojení s futbalom v Hlohovci a okolí. Súper, ako je Trenčín, je sám o sebe veľkým lákadlom. Aj keď ešte nie sme v regióne tak silným klubom, ako chcem, aby sme boli, chcem byť pre okolité dediny vzorom v tom, ako robíme futbal. Prajem si, aby prišlo veľa ľudí a aby fandili domácim chlapcom vo fialovom, pretože za to, čo robia, si to zaslúžia. Fanúšikovia sa môžu tešiť na pivo či kofolu priamo pri tribúne, tombolu a hlavne fanshop, kde si môžu zakúpiť šál, tričká, mikiny, vlajočky či podsedáky s logom klubu,“ priblížil športový riaditeľ.

Prioritou je mládež

A-mužstvo však nie je jedinou prioritou hlohoveckého klubu. Tou je bohatá mládežnícka základňa, ktorá dosahuje skvelé výsledky.

„Môj brat Roman Krajčo spolu s trénermi robia neskutočnú prácu. Stále nám rastie počet detí, ktoré futbal baví. Momentálne máme okolo 230 detí v mládežníckych kategóriách a jedenásť tímov. Žiaci v druhej lige sú veľkým prísľubom a tento rok, po posilnení staršieho dorastu, budeme patriť k lepším tímom v tretej dorasteneckej lige. Je dôležité, aby z tejto kategórie vyšli hráči, ktorých zapracujeme do A-mužstva, ako teraz stopéra Filipa Ballona,“ dodal Krajčo, ktorého slová smerovali aj k rodičom.

„Musím poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa podieľajú svojimi členskými poplatkami na podpore klubu, keďže finančná situácia je naozaj náročná. Potrebujeme každé euro od mesta či od malých sponzorov, pretože mám obavu o prežitie klubu v tejto ťažkej dobe. Sme veľmi vďační za akúkoľvek podporu, či už finančnú, materiálnu, alebo nemateriálnu formou potlesku na tribúne.

Prichádza atraktívny zápas, na ktorý sa všetci tešíme, tak, milí fanúšikovia, poďme si ho spolu užiť. Verím, že sa uvidíme všetci spolu na štadióne a povzbudíme chlapcov k výkonu za hranice svojich možností a odmeníme ich potleskom,“ uzavrel športový riaditeľ.