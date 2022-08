Tréner Gašparík: „Od začiatku bolo cítiť, že ideme za troma bodmi“

Aké sú ohlasy na víťazstvo s Dunajskou Stredou?

TRNAVA. Spartak Trnava si na domácom štadióne pripísal cenné víťazstvo s Dunajskou Stredou, ktorú porazil 3:1. Aké sú ohlasy na zápas?

Článok pokračuje pod video reklamou

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „V tejto sezóne sa nám daria dobré vstupy do zápasov a polčasov. Aj dnes sme to potvrdili. Tlačili sme sa za gólom, skórovali sme po štvrťhodine, takisto v úvode druhého polčasu po signáli po rohu. Od začiatku bolo na nás cítiť, že ideme za troma bodmi, cítil som, že tam bola emócia, eufória a herná kvalita, ktorá bola do vylúčenia na našej strane. Dôležitý bol tretí gól, keby sa Dunajská Streda vrátila do zápasu, bolo by to ťažké. Napokon sme to ubránili aj vďaka zmene rozostavenia, v desiatich sme nepúšťali súpera do vyslovene gólových príležitosti. V závere mali nebezpečné štandardky, ale nakoniec to bol pre nás pekný výsledok.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Oslabený Spartak uspel v krajskom derby. Proti DAC s plným bodovým ziskom Čítajte

Adrián Guľa, tréner Dunajskej Stredy: „Domáci vyhrali absolútne zaslúžene, boli dôraznejší, hladnejší a išli za víťazstvom viac ako môj tím. Získali sme veľa nie veľmi dobrých informácií, ale niekedy veľmi potrebných pri budovaní mužstva a víťaznej mentality tímu. Verím, že tie informácie, čo najskôr uchopíme a v najbližšom zápase predvedieme to, na čo sme boli zvyknutí od vstupu do sezóny. Teda väčšiu energiu, väčšie zaangažovanie, väčší tímový duch a samozrejme aj hernú kvalitu. Ešte raz opakujem, nezaslúžili sme si vyhrať, preto gratulujem domácim k zaslúženému triumfu.“

Martin Mikovič, kapitán Spartaka Trnava: „Opäť nám vyšiel vstup do zápasu, i keď to nebolo také rýchle ako sme zvyknutý. Vždy to dobre padne, keď dáte takýto rýchly gól. Upokojí to hru. Hrali sme výborný nátlakový futbal. Myslím si, že si Dunajská v prvom polčase z hry nevytvorila, okrem Krstovičej hlavičky, žiadnu šancu. Po mojom vylúčení to chlapci dobre uhrali. Boli tam nejaké strely, ale Dunajská hrala väčšinou po šestnástku alebo si to dávali do krajov, čo nám vyhovovalo. Opäť sa potvrdil náš blok, keď sa dobre postavíme, tak je s nami veľmi ťažké hrať. Čo sa týka vylúčenia, z môjho pohľadu som trafil čistú loptu, ale rozhodca mi povedal, že so mu trafil nohy. Klobúk dole pred mužstvom, že to tých 30 minút zvládlo aj v oslabení a že sme to uhrali. Po dnešnom víťazstve by sme mali byť druhí v tabuľke, za čo sme veľmi radi.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nemožno vyčítať chalanom, že išli hrať do Ruska, povedal Michel Miklík Čítajte

Martin Bukata, strelec tretieho gólu Spartaka do siete DAC: „Myslím, že dnes to bol výborný zápas z oboch strán. Rozhodla tímovosť, podali sme veľmi dobrý poctivý výkon. Dunajskú sme nepúšťali do nejakých vyložených šancí, aj keď sme boli o jedného menej. Myslím, že rozhodlo srdiečko a boli sme lepší. Veľmi nám pomohli rýchle góly, boli sme efektívni. Veľmi dôležité bolo streliť druhý gól. Keď sa vyhrá je samozrejme v mužstve pohoda, ale treba pracovať ďalej. Súťaž sa ešte len začína, treba ísť od zápasu k zápasu. Verím, že naša efektivita bude pokračovať i naďalej a šance budeme premieňať. Čo sa týka počasia, mne osobne sa lepšie hrá v takomto daždivom, chladnejšom počasí ako v horúčavách. Lepšie sa cítim i keď terén bol náročnejší, ale pre oboch bol rovnaký.“