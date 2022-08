Nemožno vyčítať chalanom, že išli hrať do Ruska, povedal Michel Miklík

Má na konte striebro z roku 2012, dva tituly s Košicami i francúzskym Rouene. Aktuálne Michel Miklík odovzdáva bohaté skúsenosti v tíme HK Gladiators Trnava.

Michel Miklík je bývalý hokejový reprezentant, v drese s dvojkrížom na hrudi nastúpil až do 100 zápasov. Odchovanec piešťanského hokeja v slovenskej extralige debutoval v drese Liptovského Mikuláša. V sezónach 2008/09 a 2010/11 vyhral s Košicami slovenskú extraligu. Slovenskému národnému tímu pomohol získať striebro na MS 2012.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vďaka výborným výkonom v Slovenskej lige dostal ponuku od Slovana Bratislava, ktorý v tom čase hral v KHL. Sezóna 2013/14 bol z individuálneho hľadiska jeho najvydarenejšia v KHL získal 32 bodov a stal sa najproduktívnejším Slovákom na MS 2014. V sezóne 2018/19 skúsil šťastie vo Francúzskom Rouene, s ktorým sa mu podarilo vyhrať titul. Od minulého roka pôsobí v HK Gladiators Trnava.

Napísali sme

Napísali sme Erik Daniel: Srdce mi povedalo, aby som išiel do Spartaka Čítajte

V ktorom klube budete pôsobiť v novej sezóne?

„Podobne ako v minulej sezóne aj v tej aktuálnej budem obliekať trnavský dres.“

Mali ste výbornú sezónu 2021/22, v drese Trnavy ste v 59 zápasoch zaznamenali až 57 bodov. Aké je vaše tajomstvo úspechu, že aj v 40 rokoch dokážete byť produktívny?

„Tak ťažko povedať či to je nejaké tajomstvo. Myslím si, že sme si sadli s chalanmi. Hlavne nám išli presilovky. Stále si myslím, že by to mohlo byť lepšie... “

Napísali sme

Napísali sme Piast Gliwice odmietol ponuku Slovana, hovorí brankár František Plach Čítajte

Prežili ste výborné MS 2014, v 7 zápasoch ste zaznamenali až 11 bodov. Ako si spomínate na tie to MS?

„Na tie Majstrovstvá sveta určite veľmi rád spomínam. Je to turnaj a vyšlo to na mňa, že sa mi nesmierne darilo. Samého seba ma prekvapilo, že môžem toľko bodov získať. Dávali sme góly zo všetkého, čo nie je tak zvykom.“

Aj toto sa dozviete v článku... Strieľal góly z bufetu na MS 2014?

Išiel by hrať v takej to situácií do Ruska?

Na ktorý moment z kariéry najradšej spomína?

Porovnanie slovenskej ligy a francúzskej ligy