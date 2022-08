Oslabený Spartak uspel v krajskom derby. Proti DAC s plným bodovým ziskom

Červenú kartu uvidel v 58. minúte kapitán Martin Mikovič.

TRNAVA. V 6. kole Fortuna ligy zvíťazili futbalisti Spartaka Trnava nad DAC Dunajská Streda 3:1 (1:0).V aktuálnej tabuľke sa tak Spartakovci posunuli na druhé miesto.

FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (1:0)

Trnavčania išli za víťazstvom už od úvodu stretnutia. V 16.minúte výborný dlhý pas Savvidisa na pravú stranu ihriska pretavil do úvodného gólu Spartaka nabiehajúci Erik Daniel, ktorý prešprintoval hosťujúceho obrancu Begoviča a strelou k bližšej žrdi prestreli gólmana DAC Veszelinova 1:0.

O štyri minúty neskôr mohli Trnavčania udrieť po druhýkrát. Danielov vysoký center do pokutového územia našiel na zadnej žrdi dobiehajúceho Kóšu, ktorý hlavou posunul Savvidisovi, ale ten trafil polo prihrávkou Boatenga, ktorý loptu nenasmeroval do bránky. Následnú Danielovu strelu z ľavej strany si gólman hostí postrážil a loptu vyrazil do bezpečia.

V 23. minúte pohrozili i Dunajskostredčania. Po rohovom kope „bývalého Spartakovca“ Amara Ramadana hlavičkou nikým nestrážený Krstovič tesne minul pravú žrď Takáčovej bránky. O dve minúty neskôr priamy kop hosťujúceho Balogha, smerujúci do trnavskej bránky, Takáča neprekvapil.

Momentka zo zápasu Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda. (zdroj: FC DAC 1904 Dunajská Streda)

Trnavčania začali druhý polčas fantasticky. Už po 50 sekundách a po rohovom kope Štefánika do pokutového územia na Mikoviča, trnavský kapitán na dvakrát poslal loptu krížnou strelou do siete 2:0.

V 53. minúte sa hostia dostali gólom na 1:2 späť do hry. Center Veselovského z pravej strany prepadol v pokutovom území až na kopačky Krstoviča a moldavský útočník v drese DAC nezaváhal a znížil. Trnavčania odpovedali prakticky okamžite.

V 55. minúte dostal v pokutovom území Daniel kopec priestoru, jeho strelu gólman Veszelinov stačil ešte s námahou vyraziť, odrazená lopta sa dostala k Bamidelemu, ktorý ju priťukol k lepšie postavenému Bukatovi a ten ľavačkou nezaváhal a poslal Spartak opäť do dvojgólového vedenia 3:1.

V 58. minúte sa začervenalo pred očami trnavského kapitána Mikoviča, ktorý pri postrannej čiare stiahol prenikajúceho Káčera a po druhej žltej karte ho hlavný rozhodca Smolák poslal pod sprchy.

S pribúdajúci minútami hostia po vylúčení trnavského hráča zacítili šancu, ale brankár Spartaka Takáč si so šancami Káčera, hlavičkou Krstoviča i Brunettiho s prispením brvna poradil. Trnavčania si záver zápasu postrážili a zapísali si dôležite tri body do fortunaligovej tabuľky.

Góly: 16. Daniel, 46. Mikovič, 55. Bukata – 53. Nicolaescu

ŽK: Kóša, Mikovič – Dimun, Kalmár, ČK: 58. Mikovič (Spartak), Pred 3879 divákmi ozhodovali: Smolák – Hancko, Halíček.

Spartak: Takáč – Koštrna, Štetina, Kóša, Mikovič – Savvidis – Daniel (61. Tumma), Bukata (90. Čurma), Štefánik (73. Paur), Bamidele Yusuf (61. Bolaji) – Boateng (73. Ristovski). Tréner: Gašparík.

DAC: Veszelinov – Blackman, Kružliak, Risvanis (68. Brunetti), Muhamedbegovič (46. Ciganiks) – Balogh, Dimun (79. Kalmár), Káčer – Veselovský (79. Szánthó), Krstovič, Ramadan (46. Nicolaescu). Tréner: Guľa