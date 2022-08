Niektorých desia, iní nevedia odtrhnúť zrak. Reborn bábiky obľubujú najmä dôchodcovia

Ručne vyrábané bábiky je ťažké na prvý pohľad odlíšiť od živého dieťaťa.

SENICA. Ľudmila Bojanovská žije na Záhorí. K tvorbe prekrásnych bábik ju nebadane priviedol manžel Martin, keď jej daroval jej prvú vytúženú reborn bábiku, ktorá však nespĺňala vhodný priemer v pomere cena verzus kvalita. Tak sa teda rozhodla, že vyskúša vyrábať vlastné.

Rebornovaniu bábik sa Bojanovská venuje už desať rokov. Porozprávala niečo o procese výroby takýchto bábik, o úspechoch ale aj dojímavých skúsenostiach a terapeutických účinkoch jej bábik.

Ako sa to celé začalo?

Bojanovská o sebe prezradila, že je kreatívna a účtovníctvo ju príliš nebavilo, 17 rokov šila pre známu senickú tanečnú skupinu kostýmy. Potom však presedlala na umeleckú tvorbu bábik.

„Bábiky boli dosť drahé, ale manžel Martin by mi dal prvé aj posledné. No nebola podľa mojich predstáv,“ povedala.

Následne začala maľovať takéto bábiky sama. „Bolo potrebné urobiť si kurz, aby som sa naučila správnu technológiu výroby. V apríli to bolo desať rokov, čo sa tomu venujem,“ vysvetlila.

Čo je to reborn bábika? Reborn bábika je ručne vyrobená umelecká bábika.

Je vytvorená z prázdneho kitu, ktorý môže byť z viacerých materiálov pripomínajúcich svojou konzistenciou živé dieťa.

Telo kitu napĺňajú granulátom tak, aby malo reálnu váhu.

Umelec (rebornista) bábiku dotvorí podľa vlastných predstáv tak, aby sa čo najviac podobala na reálnemu bábätku.

Telo bábiky je pomaľované do najmenšieho detailu, možno vidieť aj drobné žilky či začervenania kože.

Rebornisti bábikám napichávajú špeciálnou metódou počas výroby do hlavy vlasy ľudské, kozie alebo z iných materiálov.

Vyrábajú zberateľské kusy alebo bábiky iba pre potešenie.

Po celom svete existujú výstavy a súťaže reborn bábik.

Majú terapeutické účinky.

V roku 2012 absolvovala kurz u jednej rebornistky a začala maľovať sama. Keďže rebornistiek ešte vtedy nebolo veľa, dostala sa veľmi rýchlo do povedomia. „Potom som išla na predajnú medzinárodnú výstavu do Nemecka. Všimla som si, že tam bola súťaž, do ktorej som sa časom chcela tiež zapojiť,“ prezradila.

Jedno z umeleckých diel Ľudmily Bojanovskej. (zdroj: Ľudmila Bojanovská)

Prvé úspechy

No nevyšlo jej to a o rok sa súťaže konečne zúčastnila. „Sú tam kategórie začiatočníci a pokročilí. Porota zaradila moje bábiky medzi pokročilých. Mala som tam tri bábiky, získala som dve druhé miesta a jedno štvrté miesto. Na ďalší raz som spravila bábiky ešte lepšie.

Zobrala som štyri. Dve boli prvé a dve druhé. O dva roky som sa zase zúčastnila a vyhrala som opäť prvé a druhé miesta. Moje bábiky účinkovali vo filme Piata loď od Moniky Kompaníkovej,“ vysvetlila Bojanovská.

Aktuálne má už viac ako rok zdravotné problémy a bábikám už nevenuje až toľko času. No dojímavé spomienky jej zostanú v pamäti.

Proces výroby