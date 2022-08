Navzájom sa poháňajú vpred

Mia Pohánková z TC Empire Trnava sa stala vicemajsterkou Európy.

TRNAVA. Mia Pohánková je súčasťou klubu TC Empire Trnava a už ako 13-ročná sa teší zo skvelého úspechu na európskej úrovni, kde sa koncom júla stala vicemajsterkou Európy do 14 rokov vo dvojhre v českom Moste. Jej trénerom je Róbert Gašparetz, ktorý ju priviedol práve do Trnavy.

Mia pochádza z Levíc, kde sa so svojím terajším trénerom spoznala. K tenisu ju doviedli rodičia, keď mala tri a pol roka, a učaroval jej aj vďaka tomu, že sa mu venoval aj jej brat.

„Chodila som za ním na kurty, neskôr ma rodičia na tenis prihlásili. Chytilo ma to, chodila som pravidelne na tréningy, zlepšovala som sa a v šiestich alebo siedmich rokoch som ho začala hrávať aj súťažne,“ priblížila svoje začiatky Mia.

Neskôr začala pracovať pod trénerom Gašparetzom, ktorý však prijal ponuku z klubu TC Empire Trnava. „Poznáme sa z Levíc, keďže odtiaľ obaja pochádzame. Prišla som za ním do Trnavy a tu pod ním trénujem asi dva roky,“ pokračovala mladá tenistka.

V škole má Mia nastavený individuálny plán, býva v Trnave v akadémii, a tak sa už v mladom veku naučila samostatnosti a zodpovednosti. Spoluprácu s koučom si úspešná tenistka pochvaľuje. „Ro-zumieme si, je to dobrý tréner, veľa ma naučil, vie mi poradiť. Máme medzi sebou priateľský vzťah a vieme sa porozprávať aj o témach mimo tenisu,“ vysvetlila mladá športovkyňa.

V Trnave našli skvelé podmienky

Róbert Gašparetz aj Mia našli v TC Empire Trnava vynikajúce podmienky, ktoré si obaja pochvaľujú.

„Podmienky, ktoré klub poskytuje, sa na Slovensku hľadajú len ťažko a myslím si, že by sme ich ani inde nenašli. Či už je to zázemie vonkajších alebo vnútorných kurtov, možnosti wellnessu, fyzia, kondície, regenerácie, všetko je na skvelej úrovni a Mii, ako aj ostatným hráčom to pomáha k ich rastu,“ zhodnotil tréner Gašparetz, ktorý si váži dôveru svojej zverenkyne, ako aj jej rodičov.

Miu dosahované úspechy poháňajú vpred. „Na európskej úrovni hrám zatiaľ rok a som veľmi šťastná, že sa mi podarilo dosiahnuť druhé miesto na majstrovstvách Európy.“ Sama si zároveň uvedomuje náročnosť týchto šampionátov, ako aj silnú konkurenciu, v ktorej bojuje.

„Poslednú sezónu môžem zhodnotiť len veľmi pozitívne. Bývala som skôr hardový hráč, ale teraz som prešla na antuku a hrá sa mi na nej stále lepšie. Vyrovnané zápasy hrám aj so staršími súperkami, čo je za mňa super, snažím sa zbierať čo najviac skúseností.“

„Mia má trinásť rokov, no na jej vek je dosť súťaživý typ, čo je veľké plus do športu a určite jej to prinesie len úspech, hlavne v rozhodujúcich momentoch. Hrávame doplnkové športy ako basketbal, futbal, golf, pingpong a vo všetkom chce byť prvá. Musím povedať, že v tomto som podobný typ, navzájom sa ťaháme. Mia sa chce učiť, chce na sebe pracovať, čo je pre nás práve v tomto veku najpodstatnejšie,“ vysvetlil tréner Gašparetz.

Úspešné majstrovstvá Európy

Mladá tenistka sa nepovažuje za nervózny typ, skôr za pokojnú a rozvážnu povahu, napriek tomu sa na majstrovstvách Európy nervozite nevyhla.

„Nemala som čo stratiť, hrala som s tými najlepšími hráčmi, kde boli vyrovnané zápasy. V semifinále som však pocítila, že mám šancu, a vtedy som bola trochu nervózna,“ pokračovala Mia, ktorá si ako deviata nasadená hráčka v semifinále poradila s dvanástkou pavúka Charo Esquivaovou Bañulsovou a po otočke ju zdolala 3:6, 6:0, 6:3.

Jej finálovou súperkou bola najvyššie nasadená Alena Kovačková z Českej republiky. „Vo finále som si povedala, že budem iba bojovať, nech už to dopadne akokoľvek a že už aj keby nevyhrám, dosiahla som toho dosť. Myslím, že som hrala veľmi dobre, snažila som sa byť uvoľnená, pre mňa to je určite cenná skúsenosť,“ zhodnotila finále Mia, ktorá súperke podľahla 7:5, 2:6, 4:6. So Soňou Depešovou zároveň získala aj bronz vo štvorhre.

„S majstrovstvami Európy môžem vyjadriť len spokojnosť, nevedel som si pred turnajom povedať, aké sú naše ciele alebo až kam sa môžeme dostať. Prišli sme s cieľom ísť od zápasu k zápasu a každým kolom sme sa snažili sústrediť sa na nadchádzajúci zápas a neriešiť, čo môže byť. Nakoniec nám to vyšlo až do finále. Na Mii bolo cítiť, že chce ukázať výsledok, splniť si ciele, ako aj to, že patrí medzi európsku špičku. To ju hnalo dopredu a zvládala to,“ obzrel sa za triumfom aj tréner Gašparetz.

Budú zbierať ďalšie skúsenosti

Miu na jej športovej ceste podporujú aj jej rodičia, ktorí s ňou často cestujú na turnaje. „Veľmi mi pomáhajú a podporujú ma, za čo im ďakujem. Možno keby som nemala rodičov, ktorí v minulosti športovali, hlavne otec, tak neviem, či by sa mi podarilo dostať sa až sem,“ poďakovala mladá obdivovateľka Félixa Auger-Aliassima a Igy Swiatek, ktorá je aktuálne svetovou jednotkou.

Začiatkom augusta sa Mia zúčastnila majstrovstiev sveta družstiev v českom Prostějove. Tím v zložení Mia Pohánková, Soňa Depešová a Kali Šupová pod vedením kapitána Rudolfa Horvátha obsadil štvrté miesto. Po tomto turnaji si Mia dopriala trochu oddychu.

„Sezóna je pre ňu už aj tak dosť úspešná, splnili sme si ciele a cítil som, že si potrebuje oddýchnuť. Následne chceme skúsiť ešte odohrať nejaké medzinárodné juniorské turnaje do 18 rokov a v októbri nás čaká výberový turnaj Masters do 14 rokov v Monte Carle, čo je najlepších osem hráčok v Európe. Toto je predbežný plán a uvidíme, či niečo uberieme alebo pridáme aj podľa toho, ako sa bude cítiť po zdravotnej stránke,“ uzavrel tréner Róbert Gašparetz.