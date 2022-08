Knižnice budú zase o niečo efektívejšie. Čaká ich skvelá inovácia

Trnavský samosprávny kraj pre svoje štyri knižnice zabezpečil nový knižničný informačný systém.

TRNAVA. Celková investícia do nového knižničného informačného systému je viac ako 50-tisíc eur, pričom je súčasťou projektu zameraného na využívanie smart riešení. Prinesie lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh pre čitateľov a najmä knihovníkov.

Prečítajte si

Prečítajte si Trnava demontovala parkovacie automaty, v uliciach boli len pár mesiacov Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Vynovia niekoľko knižníc

Nový informačný systém získa Galantská knižnica v Galante, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. Skúšobná prevádzka by mala prebiehať počas novembra a decembra, pričom do ostrej prevádzky bude systém začlenený do konca tohto roka.

„Nový knižničný systém umožní župným knižniciam nielen držať krok s možnosťami, ktoré technologický a elektronický svet prináša, ale predovšetkým zlepší služby pre čitateľov a zvýši kvalitu a efektívnosť práce zamestnancov,“ uviedol riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Pavol Tomašovič.

Ako to bude fungovať?

Čitatelia si budú môcť prostredníctvom elektronického katalógu nájsť dielo, ktoré sa nachádza v inej knižnici zapojenej do jednotného systému, a dostať sa k nemu prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Zjednoduší sa aj evidencia podujatí alebo práca s periodickými dokumentami.

Možno vás zaujme

Možno vás zaujme Komplikácie s automatmi pokračujú, spoločnosť podala aj podnet na prokuratúru Čítajte

Župa zabezpečila nový knižničný informačný systém v rámci projektu Smart región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z eurofondov v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.