Neznámy vodič zrazil chodkyňu, polícia hľadá svedkov

Policajti vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody v mestách Trnava a Piešťany.

TRNAVA. Minulý pondelok, ôsmeho augusta 2022, mal ísť 23-ročný vodič na aute Renault Thalia po Zelenečskej ulici smerom na ulicu Hospodárska. Policajti súčasne opäť vyzývajú svedkov nehody v meste Piešťany, ku ktorej došlo v piatok, ôsmeho apríla 2022 o 07.46 h. Do chodkyne na priechode pre chodcov vtedy narazil vodič na aute BMW 3 kombi tmavej farby.

Nedostatočná pozornosť

Vodič auta Renault Thalia na Zelenečskej ulici v Trnave zrejme dostatočne nevenoval pozornosť šoférovaniu a prednou časťou narazil do 47-ročnej cyklistky, ktorá práve prechádzala cez priechod pre cyklistov.

"Pri náraze a páde na zem si cyklistka poranila hlavu, rebrá a pravý členok a do nemocnice ju museli previezť privolaní záchranári," informovala polícia.

Ešte stále hľadajú vinníka

V piatok, ôsmeho apríla 2022 o 07.46 h narazil vodič na aute BMW 3 kombi tmavej farby do chodkyne na priechode pre chodcov. K tejto nehode došlo v meste Piešťany. Chodkyňa si počkala na zelený signál a vošla na priechod pre chodcov, keď do nej narazilo auto presne nezisteného evidenčného čísla, ktoré by podľa našich informácii mohlo byť zahraničné.

"Hoci po strete s chodkyňou vodič z vozidla vystúpil, a žena po nehode odkráčala sama na ošetrenie, skutok sa stal., 40-ročná chodkyňa totiž pri zrážke utrpela vážnejšie zranenia nohy a nakoniec nehodu nahlásila na polícii.

Video k zrážke auta a chodkyne nájdete TU.

"Ak ste boli svedkom týchto nehôd, prípadne ich máte natočené na kamere, kontaktujte nás na bezplatnom telefónnom čísle 158, príďte osobne na Okresný dopravný inšpektorát v Trnave, na Starohájskej ulici, alebo v prípade dopravnej nehody v Piešťanoch na tunajší dopravný inšpektorát. Môžete nám aj napísať, a to súkromnú správu na FB Polícia SR – Trnavský kraj," žiada polícia prípadných svedkov nehôd.