Aktivisti vyzývajú vládu na prísnejšiu reguláciu hazardných hier

Hráči najviac prehrali na videohrách v herniach.

TRNAVA. Iniciatíva Zastavme hazard vyzýva vládu, aby do konca tohto roka prijala prísnejšie regulácie hazardných hier. Ako zástupcovia iniciatívy uvádzajú v tlačovej správe, v prvom polroku 2022 hráči na Slovensku prehrali v hazardných hrách takmer 555,7 miliónov eur.

Viac ako miliarda

Ak podľa aktivistov nenastanú mimoriadne okolnosti, hráči ku koncu roka prehrajú viac ako jednu miliardu eur.

„Hráči najviac prehrali na videohrách v herniach (178,7 milióna eur), v kurzových stávkach (132,8 milióna eur) a hazardných hrách v internetových kasínach (129,1 milióna eur)," povedal zástupca iniciatívy Pavol Graňák.

Hazardní hráči sú pritom podľa neho často chudobní ľudia, ktorí majú problém prežiť od výplaty do výplaty a hľadajú rýchle a ľahko získané peniaze.

Štát ich míňa inak

Ďalší zástupca iniciatívy Michal Makovník pripomenul, že minulý rok kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR potvrdila, že odvody vybrané z hazardných hier štát míňa na iné účely ako sú uvedené v zákone o hazardných hrách. „Nezachytili sme ani jedno vyhlásenie, ktoré by bolo prísľubom toho, že príde k náprave. Kde sú dostatočné kapacity na liečenie závislých? Kde je dostupná liečba pre hráčov, ktorí kvôli svojej závislosti majú nedoplatky na zdravotnom poistení?," opýtal sa.

Ako ďalej uviedol jedným z potrebných krokov je napríklad zákaz reklamy na hazard. Takisto by podľa Makovníka bola užitočná napríklad registrácia hráčov a limity na maximálnu prehru či dĺžku hrania. „Existuje viacero opatrení, ktoré v zahraničí fungujú a dali by sa zaviesť aj na Slovensku, ak by bol o to záujem," doplnil.