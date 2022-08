Viac ako sto požiarov v kraji oproti minulému roku. Hasiči sa poriadne zapotili

Medzi nimi sú aj úmyselné zapálenia.

TRNAVA. Na území Trnavského kraja bolo v prvom polroku 2022 zaznamenaných 592 požiarov. Je to o 118 viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Aj tohtoročná škoda spôsobená požiarmi vo výške 1,553 milióna eur sa medziročne zvýšila o 412.870 eur. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.

Najviac požiarov v Galante

"Hasičom sa podarilo svojou činnosťou počas zásahov v prvom polroku uchrániť majetok v hodnote 11,997 milióna eur, vlani to bolo 31,358 milióna eur. V tomto období evidujeme desať zranených a dve usmrtené osoby," uviedla.

Najväčší počet požiarov vznikol v okrese Galanta - 115 s vyčíslenou škodou 126.230 eur, nasleduje okres Trnava so 114 požiarmi a škodou 338.840 eur. Spolu 106 požiarov so škodou 575.665 eur zaznamenali v okrese Dunajská Streda, 90 udalostí so škodou 200.145 eur v okrese Piešťany, 78 so škodou 41.810 eur v okrese Hlohovec a 50 požiarov so škodou 200.145 eur bolo v okrese Skalica.

Najmenej požiarov, 39, bolo v okrese Senica so škodou za 127.800 eur. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v 367 prípadoch bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých.

Aj úmyselné zapálenia

Úmyselným zapálením vzniklo 53 požiarov, prevádzkovo-technické poruchy (okrem vykurovacích telies) spôsobili ďalších 70. Porucha v súvislosti s nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila 30 požiarov.

"Najviac požiarov v prvom polroku sa dostalo do evidencie počas marca, spolu ich bolo 200, nasleduje február - 96, najmenej horelo v mesiaci jún, a to v 61 prípadoch," doplnila hovorkyňa.

Podľa nej najvýraznejšou udalosťou, ktorá svojou spôsobenou škodou ovplyvnila požiarovosť za prvý polrok 2022, bol požiar skladu tovaru 4. apríla v Kostolných Kračanoch pri Dunajskej Strede, ktorý si vyžiadal škody za 400.000 eur. Štatistiky zaznamenali aj 55 požiarov rodinných domov a 17 v bytovom fonde, ďalších 80 vzniklo na skládkach odpadov a odpadkov a 327 v bližšie neurčenom mieste v prírodnom prostredí.