Trnava doma prehrávala už o dva góly, proti Žiline však dokázala vyrovnať

Spartaku sa doma nedarilo podľa predstáv.

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali v nedeľnom zápase 4. kola Fortuna ligy doma s MŠK Žilina 2:2. Hostia viedli v 53. minúte už 2:0, ale domáci v druhom polčase dokázali vyrovnať.

Žilinčania mali lepší vstup do stretnutia a od 24. minúty viedli, keď Adam Kopas z hranice šestnástky prestrelil brankára. Osem minút po zmene strán svoj náskok zdvojnásobili, z dorážky sa presadil Andrej Stojchevski.

Trnava však nezložila zbrane a po góloch Kelvina Boatenga a Kyriakosa Savvidisa vyrovnala. Žilina je so šiestimi bodmi za výhru a tri remízy štvrtá, Trnava má o jeden menej a figuruje na šiestej pozícii.

Hlasy po zápase

Michal Gašparík (Spartak): „Úvod zápasu sme mali veľmi dobrý, ako v ostatných zápasoch, nútili sme súpera dvadsať minút odkopávať lopty. Potom sa stalo, to čo nás sprevádza, dostali sme gól z prvej strely, loptu sme mali odkopnúť do autu, bol z toho lacný roh a inkasovali sme. Ľudia začali pískať, polčas sa dohral ako sa dohral. Druhý polčas sme začali aktívne, žiaľ inkasovali sme na 0:2, prešli sme na troch obrancov s dvomi útočníkmi, zjednodušili sme hru a začali sme hrať vabank. Prišlo veľa príležitostí. Na jednej strane som rád, že máme bod, na druhej strane mám vnútorný pocit, že zápas sa dal vyhrať, situácií bolo veľa.

Pekný zápas, som rád, že ideme hrať konečne von. Nie je jednoduché hrať doma štyri zápasy, keď sa výsledok nepodarí ako nám s Bystricou, tak sa dostávate pod tlak, hlavne v Trnave. Napriek nie ideálnemu štartu do sezóny, máme najväčších konkurentov na dostrel. Verím, že potrápime Poliakov a konečne hráme vonkajší zápas.

Jaroslav Hynek (Žilina): „Myslím, že sme videli výborný zápas, plný šancí s výbornou kulisou. V prvom polčase sme boli nepresní, chuť Trnavy rozhodnúť skoro bola vidieť, boli sme nepresní, síce sme ustáli jednu, dve šance, využili sme šance a boli sme maximálne efektívni. Dokázali sme reagovať na zmenu rozostavenia, sila Trnavy bola obrovská, tlak sme neustáli. Mali sme brejk na 3 na 2, ktorý sme mali lepšie vyriešiť, zápas by sme dohrali lepšie, no nestalo sa. Súper mal pred vyrovnaním veľa šancí, hlavičiek, takže vo finále sme radi za to, že sme bod uhrali.“

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 2:2 (0:1)

Góly: 68. Boateng, 84. Savvidis - 24. Kopas, 53. Stojchevski. ŽK: Štetina, Paur, Azevedo - Bari, Stojchevski. Rozhodovali: Ziemba - Bednár, Poláček.

Trnava: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Bolaji (58. Ristovski) - Štefánik (87. Azevedo), Bukata (46. Boateng), Savvidis - Bamidele Isa, Paur, Daniel (77. Ivan)

Žilina: Belko - Rusnák, Stojčevski, Nemčík, Bari - Myslovič, Kopas, Gidi (85. Iľko) - Kaprálik (77. Sluka), Jibril (65. Galčík), Ďuriš