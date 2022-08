Bartoš: Nastal pre nás paradox. Vyhrali sme šiestu ligu a „postúpili“ do siedmej

Bude Majcichov atakovať popredné priečky?

MAJCICHOV. Líder najvyššej oblastnej súťaže z minulej sezóny chcel byť súčasťou znovuobnovenej krajskej 6. ligy Západ, no nie v zložení, v akej túto sezónu je.

Keďže sa do ligy nepodarilo prilákať celky z trnavskej časti, pokračuje Majcichov v najvyššej oblastnej súťaži. Do novej sezóny vstúpil domácim víťazstvom 3:0 so Zelenčom. Ešte predtým štartoval v Prezidentskom pohári, kde podľahol súperovi z Klasova 0:1.

V článku sa dočítate: - Ako sa pozerajú v Majcichove na predošlú sezónu? - Podarilo sa im udržať káder pokope? - Majú ambíciu obhájiť prvenstvo z predošlej sezóny? - Čo stojí za úspešnou sezónou? - Aké zmeny v kádri nastali počas letnej prestávky? - Prečo sa z krajskej ligy prehlásili do oblasti?

O tom, aký sa im podarilo zložiť káder, či udržali kvalitných hráčov aj či pôjdu obhájiť prvenstvo z minulého ročníka, sme sa rozprávali s oporou tímu, 37-ročným Tomášom Bartošom.

Tomáš Bartoš s víťaznou trofejou (zdroj: Martina Radošovská)

Predošlá sezóna pre vás bola veľmi úspešná, celú súťaž ste sa držali na prvom mieste a na konci ste zdvíhali víťazný pohár nad hlavy. Ako ju s odstupom času hodnotíte?