Kompas fanúšika 7. liga MEVA SPORT: Zvončín prešiel výraznou obmenou, Cífer, Červeník a Zeleneč hlásia nových trénerov

V najvyššej oblastnej súťaži prišlo takmer k sto transferom.

TRNAVA. Najvyššia oblastná súťaž, po reorganizácii 7. liga MEVA SPORT, prešla výraznými zmenami. Zloženie ligy ako aj vypadávanie zo súťaže záviselo od zloženia 6. ligy Západ, kde napokon nefigurujú žiadne trnavské mužstvá. Oblastné majstrovstvá sú naplnené na štrnásť účastníkov a minulú sezónu vypadlo až šesť celkov, a to Leopoldov, Drahovce, Zavar, Biely Kostol, Križovany nad Dudváhom a Voderady. Do ligy pribudli zostupujúci Zvončín a postupujúce Veľké Orvište a Ružindol.

Zloženie 7. ligy MEVA SPORT: Majcichov, Červeník, Pečeňady, Ružindol, Cífer, Kátlovce, Siladice, Zvončín, Veľké Orvište, Bučany, Krakovany, Horné Orešany, Madunice, Zeleneč.

V článku sa dočítate: - Kto povedie Zeleneč, Červeník a Cífer v novej sezóne? - Akou výraznou obmenou prešiel káder Zvončína? - Čo hovoria súperi na nováčikov v súťaži a ako vnímajú kvalitu tejto sezóny? - Kto chce bojovať o čelo tabuľky a kto bude bojovať o záchranu? - Kto si brúsi zuby na finále pohárovej súťaže Bestrent Cup? - Aké príchody a odchody hlásia mužstvá najvyššej oblastnej súťaže? - Kto sa posilnil a naopak, kto zas oslabil?

Madunice

Madunice sa na konci súťažného ročníka obzerali po novom trénerovi, keďže Ľubomír Chudý avizoval ukončenie spolupráce, istú dobu v klube lanárili aj Petra Vargu z Červeníka. Napokon však tím povedie aj v novom súťažnom ročníku práve Ľubomír Chudý.

V mužstve hlásia niekoľko zmien, odišli Štefan Kollár do Veľkých Kostolian, Pavol Sedláčik do Drahoviec, smerom dnu sú to Marko Virág z Vrbového, na lane majú aj nového brankára. Sedemnásťčlenný káder podľa trénera ešte nie je uzavretý a do konca septembra možno príde k nejakým zmenám.