Situácia s rozhodcami v oblastnom zväze je vážna. Aký scenár hrozí?

Rozprávali sme sa s predsedom ObFZ Trnava Vladimírom Hrachom.

TRNAVA. Oblastný futbalový zväz Trnava má za sebou náročnú sezónu. Najvyššia súťaž bola naplnená na sedemnásť účastníkov, mužstvá odohrali množstvo zápasov, zväzoví funkcionári zas museli riešiť viaceré problémy, ktoré súviseli aj s obnovením 6. ligy Západ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za predsedu zväzu bol na konci minulého roka opäť zvolený Vladimír Hracho, pre ktorého ide o tretie funkčné obdobie. Spoločne sme sa rozprávali o predošlom súťažnom ročníku, ako vníma to, že v 6. lige Západ nebude mať zastúpenie ani jedno trnavské mužstvo, a o problémoch, ktoré aktuálne zväz trápia.

V článku sa dočítate: - Ako to vyzerá s rozhodcami v oblasti a čo to pre súťaže znamená? - Prečo sa podľa predsedu nepodarilo naplniť krajskú súťaž aj celkami z trnavskej strany? - Prišla Trnava o krajskú ligu? - Silný zväz vo vnútri, aký bude teraz smerom von? - Prečo sa zväz rozhodol naplniť najvyššiu súťaž na 14 a nie 16 účastníkov? - Ako reagovali mužstvá zo spodných priečok, ktoré z najvyššej oblastnej súťaže vypadli?

Po dlhej dobe máte za sebou kompletne ukončenú sezónu, ktorá vyvrcholila finále pohárovej súťaže Bestrent Cup. Zápas sa podarilo opäť odohrať na Štadióne Antona Malatinského, ako ho hodnotíte?

Aj keď finále malo jednoznačný športový priebeh a klub z Červeníka vyhral výrazným rozdielom, bol to futbalový sviatok pre všetkých zúčastnených a dôležité je, že si to užili aj diváci. Musím poďakovať všetkým, ktorí nám umožnili zorganizovať toto finále, aj tým, ktorí sa na organizácii podieľali.

Od zimy ste sa snažili spoločne s predsedom ZsFZ Petrom Kováčom a predsedom ObFZ Senica Petrom Koprlom riešiť situáciu ohľadom obnovenia 6. ligy Západ. V Trnave to však nepadlo na úrodnú pôdu. Vy ste s klubmi a ich funkcionármi komunikovali, prečo k tomu podľa vás došlo a čoho sa mužstvá obávali?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kompas fanúšika 6. ligy Západ: Mužstvá hlásia množstvo prestupov aj rošády na trénerských postoch Čítajte

Ťažko povedať, čoho sa obávali, ale vždy mali kompletné informácie. Riešila sa štruktúra súťaže, vedeli čo obnáša financovanie krajskej ligy, aj to, že môžu mať dva roky výnimku s počtom mládežníckych družstiev. Taktiež vedeli, čo čaká kluby umiestnené v našej najvyššej oblastnej súťaži na nižších priečkach. Nemyslím si, že kluby ObFZ Senica sú na tom lepšie a nemajú tie isté obavy. U nich však tento problém riešili dva roky, nakoľko mali najvyššiu súťaž naplnenú na veľký počet účastníkov a museli ju rozdeliť na dve rovnocenné skupiny. Ak by neposunuli kluby vyššie, tak by sa dostali do neudržateľného stavu. Dôležité bolo ale to, že kluby to samé chceli a o krajskú súťaž sa zaujímali.

VLadimír Hracho (vpravo) pri odovzdávaní trofeje. (zdroj: Martina Radošovská)

6. liga Západ je obnovená, no nefiguruje tam ani jedno mužstvo z trnavskej strany. Ako to vnímate? Prišla Trnava podľa vás o túto súťaž? Postupovať do „záhoráckej ligy“ budú v nasledujúcich sezónach tímy z Trnavy len ťažko.