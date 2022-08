Spartak pôjde do odvety v ťažkej pozícii. Gašparík nevníma výkon Trnavy ako horší

Pred odvetou neskladajú zbrane.

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy s Rakówom Čenstochová 0:2. Oba góly strelil Ivan Lopez v prvom polčase, druhý z pokutového kopu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Odveta v Poľsku je na programe vo štvrtok 11. augusta o 18.00 SELČ. Postupujúci sa v play off stretne s víťazom dvojzápasu medzi Sláviou Praha a Panathinaikosom Atény.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

Spartaku chýbali vyložené šance

Trnavčania začali lepšie. Už po minúte hry potiahol akciu Ristovski, ale jeho center na Bamideleho odvrátila obrana hostí. O pár sekúnd neskôr sa dostal k zakončeniu aj Ristovski, ale loptu len "lízol" hlavou. Sľubný trnavský úvod trval až do 23. minúty, keď arbiter nariadil prvú teplotnú prestávku. Hra sa potom vyrovnala a do hry sa začali dostávať aj Poliaci.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kompas fanúšika 4. ligy: Boleráz aj Gbely rozšírili kádre, Jaslovské Bohunice prilákali zaujímavé mená, Trebatice prišli o najlepšieho strelca Čítajte

No loptu mali stále častejšie na kopačkách hráči Spartaka. Potom však prišla studená sprcha pre domácich, lebo v 30. minúte išli hostia do vedenia. Lopez jemne tečoval oblúčik spoluhráča za obranu, to zmiatlo brankára Takáča a lopta skončila v bráne - 0:1. Záver prvej časti hry bol potom čoraz viac rozkúskovaný. Na jej konci fauloval Bukata v šestnástke Wdowiaka a Lopez pokutový kop premenil - 0:2.

Do druhého polčasu pripravil tréner Trnavy jednu zmenu, Bukatu nahradil Paur. Spartak po prestávke od úvodu tlačil súpera, ale vyloženú šancu si nevypracoval. Naopak v 64. minúte mohol po rýchlom brejku zvýšiť Gutkovski, ale Takáč vytlačil loptu na roh. Potom opäť zahrozili domáci, ale v pokutovom území im chýbalo viac kreativity a individuálneho kumštu.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

Obaja tréneri si potom vyčerpali všetky striedania, ale domácim to ku gólu nepomohlo a hostia si bez problémov svoj triumf postrážili. Najväčšiu šancu na zníženie stavu mal v závere Iván, ale nevyužil moment na zakončenie a Trelowski zneškodnil aj strelu Bamideleho.

Potrestali ich chyby

Podľa trénera Michala Gašparíka Spartak prehral napriek tomu, že nebol v zápase horší. Podľa stredopoliara Martina Bukatu poľský súper potrestal dve chyby Trnavy, ktorá nedosiahla pred odvetou želaný výsledok.

Raków sa dostal do dvojgólového vedenia už v prvom polčase, keď stredopoliar Ivan Lopez najskôr v 30. minúte tečoval loptu za obranou Spartaka a v nadstavenom polčase skóroval z penalty po faule Bukatu. "Zapríčinil som penaltu, za to sa chcem spoluhráčom ospravedlniť," kajal sa skúsený stredopoliar.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kompas fanúšika 5. ligy SZ: Piešťany, Horná Krupá aj Hlohovec zmenili trénerov, Vrbové hlási viaceré hráčske obmeny Čítajte

Trnavčania už pred zápasom hovorili o silných stránkach súpera, vyzdvihovali najmä organizovanú hru a to sa potvrdilo aj na trávniku.

"Vedeli sme, že budú hrať organizovane a ťažko sa budeme dostávať k ich bránke. Mali sme nejaké centre, ktoré sme s trochou šťastia mohli dotiahnuť do nejakého gólu. Mali sme momenty, keď sme boli lepší než súper. Do zápasu sme chceli ísť s cieľom uhrať čo najlepší výsledok do odvety, to sa nám, žiaľ, nepodarilo. Druhý zápas bude náročný, keďže proti nám stojí silné mužstvo. My si však stále veríme," poznamenal obranca Kristián Koštrna.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

BUKATA: Neboli lepší, ale vyhrali zaslúžene

Aj Bukata si uvedomoval, že skóre 0:2 má pred odvetou v Poľsku ďaleko od výhodnej pozície. "Mrzí nás to, lebo to nie je dobrý výsledok do odvety. Hráči Rakówa zvíťazili zaslúžene, pretože dali dva góly, ale neboli lepší." Tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík hráčov nabádal k agresívnejšiemu tlaku na bránku a podľa jeho slov to hráči splnili.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kompas fanúšika 3. ligy: Malženice idú do sezóny s novým trénerom. Do kádra pribudli mladí hráči Čítajte

Zápas vo veľkej horúčave sa začal lámať po prvej prestávke, keď po 20 minútach zápasu poslal chorvátsky aribter Pajač hráčov, aby si doplnili tekutiny. "Dovtedy to bolo v poriadku, potom nastala zrejme ofsajdová situácia, po ktorej išiel Raków do vedenia.

Keby bol VAR, možno by gól nebol uznaný. Myslím si, že sme v zápase neboli horší a určite nie o dva góly. Nedokázali sme však streliť kontaktný gól, hoci to "smrdelo" penaltou. My sme ťažké situácie riešili správne a po ľahších sme inkasovali," povedal Gašparík.

Trnavčania vedia, že odvetný zápas v Poľsku (štvrtok, 11. augusta) bude nemenej náročný. "Pôjdeme tam s cieľom zvrátiť vývoj dvojzápasu," dodal Bukata.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

1. zápas 3. predkola EKL:

FC Spartak Trnava - Raków Čenstochová 0:2 (0:2)

Góly: 30. a 45.+1 Lopez (druhý z 11 m).

Rozhodcovali: Pajac - Mihalj, Šarič (všetci Chorv.), ŽK: Daniel, Bamidele, Bukata, Mikovič - Czyž, 8720 divákov.

Spartak: Takáč - Koštrna, Kóša, Štetina, Mikovič (82. Bolaji) - Savvidis, Bukata (70. Štefánik), Procházka (46. Paur) - Bamidele, Ristovski (70. Boateng), Daniel (82. Iván)

Raków: Trelowski - Svarnas, Arsenič, Rundič - Tudor, Lederman (57. Kočergin), Papanikolaou, Lopez (76. Dlugosz), Kun - Wdowiak (57. Czyž), Gutkovskis (76. Musiolik)