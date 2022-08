Sú Trnavčania spokojní s detskými ihriskami? Vyjadriť sa môžete v dotazníku

Samospráva deklaruje, že v súčasnosti má mesto najviac nových moderných detských ihrísk na počet obyvateľov na Slovensku.

TRNAVA. Trnava venuje august na detským ihriskám a radnica pri tej príležitosti pripravila dotazník, v ktorom občania môžu vyjadriť svoje aktuálne podnety a pripomienky. Samospráva deklaruje, že v súčasnosti má mesto najviac nových moderných detských ihrísk na počet obyvateľov na Slovensku a chce ich naďalej projektovať v spolupráci s občanmi. Uvádza to na svojom webe.

"Takmer 30 detských ihrísk slúži deťom rôzneho veku vo všetkých mestských častiach. Rozličné herné prvky, materiály a farby ponúkajú široké možnosti. Držať vysoké tempo budovania ihrísk a zároveň s každým ďalším projektom zvyšovať ich kvalitu sa nám darí aj vďaka našim úspešným žiadostiam o externé zdroje," uvádza mesto Trnava. Ku každému jednému euru z daní obyvateľov získalo ďalších viac než desať eur z eurofondov, pričom trnavské ihriská vznikajú vďaka inšpiráciám z domova aj zo zahraničia. "Predovšetkým ich však už tvoríme spolu s obyvateľmi prostredníctvom participatívneho plánovania, ktoré sme spustili v roku 2016," doplnila radnica.

V elektronickom dotazníku najmä pre rodičov detí sú okrem základných otázok o veku detí a lokality bydliska aj otázky o spôsobe presunu na ihrisko, frekvencii návštev, o preferencii prvkov ihriska, najčastejšie navštevovaného a jeho hodnotenia hviezdičkami, tiež o tom, čo chýba. Spätnú väzbu bude možné odovzdať aj na plánovaných stretnutiach s občanmi.

Na novej stránke planujmesto.sk je zverejnená mapka so všetkými trnavskými detskými ihriskami a tiež prehľadný zoznam obnovených a novopostavených ihrísk v období do roku 2008. Prvou veľkou uvádzanou investíciou mesta do tohto segmentu bol v tom roku priestor v amfiteátri za vyše 20.000 eur či na Dolných baštách za 141.000 eur. Popri ďalších v nasledujúcich rokoch pribudlo v období 2020 a 2021 na Hospodárskej ulici jedno ihrisko za 233.000 eur a ďalšie za 158.000 eur, na Zelenečskej ulici za 18.000 eur, v Zátvore za 161.000 eur a jedno ako súčasť športového areálu na M. Gorkého za súhrnnú sumu 795.850 eur. Spolu mapka uvádza 23 aktuálnych ihrísk.