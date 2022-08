Možné zrušenie zastavovania diaľkových osobných vlakov spustilo petíciu

S nastávajúcimi zmenami v železničnej doprave sú nespokojní nielen obyvatelia Piešťan a Leopoldova, ale aj okolitých obcí.

PIEŠŤANY/ LEOPLODOV. Petíciu proti návrhu zmien grafikonu vlakovej dopravy 2023, ktorý od decembra plánuje zrušiť zastavovanie väčšiny diaľkových vlakov osobnej prepravy v železničných staniciach Leopoldov a Piešťany, vyhlásilo Združenie miest a obcí (ZMO), región JE Jaslovské Bohunice. Petičné hárky možno podpísať v oboch mestách i elektronicky, informuje na svojom webe ZMO.

Zmeny z dielne ministerstiev

Navrhované zmeny sú, ako sa uvádza v petícii, z dielne Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou od 26. júla do utorka elektronicky vyjadrilo 4358 občanov z viac ako 70 obcí a miest nielen zo spádovej oblasti železničnej trate. Zmena sa má dotknúť viac ako 25 vlakových spojov vedených ako expres na trase Bratislava - Košice a späť.

"Z pohľadu rozvoja nášho kúpeľného mesta a z pohľadu opatrení pre spomalenie klimatickej zmeny sa tento krok javí ako nešťastný," uviedla hovorkyňa Piešťan Drahomíra Moretová pre TASR.

Ovplyvní pracujúcich študentov

Primátor Peter Jančovič rokuje podľa vyjadrenia hovorkyne Piešťan Moretovej v oblasti tohto problému so ZMO a oslovili tiež poslancov parlamentu. Zmena grafikonu ovplyvní cestovanie pracujúcich a študentov.

"Do Piešťan cestujú klienti kúpeľov z celého Slovenska, ako aj okolitých i vzdialených krajín. Kúpele sú využívané najmä na liečbu pohybového ústrojenstva, a preto predpokladáme, že tí klienti, ktorí majú problém s pohybovým ústrojenstvom a cestujú verejnou dopravou, budú mať problém s jedným i viacerými prestupmi.

Ujmu budú mať i turisti

Toto sa týka i turistov," doplnila Moretová. Mesto zaslalo list s pripomienkami aj dopravcovi a upozornilo, že pri spracúvaní návrhu rušenia zastávok s nimi nikto nekomunikoval.

"Nespokojní sú nielen naši obyvatelia, ale aj okolitých obcí," konštatovala primátorka Leopoldova Terézia Kavuliaková. Podľa jej slov sa v súčasnosti v popoludňajšom čase dostanú cestujúci do tohto významného železničného uzla z Bratislavy každú polhodinu, po novom by to malo byť každú hodinu. "To je významný zásah najmä pre pravidelných cestujúcich," konštatovala.

Potreby občanov

Povedala, že rozumie argumentom železníc, avšak treba prihliadať na potreby občanov. Mesto sa kontaktuje so ZMO, podpredseda Martin Červenka ako iniciátor petície bude podľa jej slov požiadavky dotknutých miest tlmočiť v následných rokovaniach.

Rokovanie so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Jaroslavom Kmeťom má za sebou už predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Na sociálnej sieti uviedol, že vzniesol zásadné pripomienky k návrhu nového grafikonu a dostal prísľub, že "zachovanie zastávok rýchlikov v Leopoldove a Piešťanoch je vzhľadom na požiadavky obyvateľov regiónu a pripomienku TTSK z pohľadu ministerstva dopravy akceptovateľné".

"Spoločne budeme hľadať riešenia, ktorými sa zlepší dopravná obslužnosť územia. To znamená viac vlakov a ich pravidelný takt od skorého rána do neskorého večera vrátane víkendov," napísal Viskupič.