Fabiu otočil na strechu, pred hliadkou sa ukrýval v kukurici

Policajti riešili počas víkendu dopravnú nehodu.

TRNAVA. Nehoda sa stala ešte v sobotu (30. júla), krátko pred polnocou, medzi Galantou a obcou Čierny Brod.

Podľa informácií z polície, 21 ročný vodič na aute Škoda Fabia mal z neznámych príčin prejsť do protismeru. Keď sa s autom vracal do svojho pruhu, narazil do oproti idúceho vozidla Kia Rio.

Na streche

Po náraze odhodilo Fabiu mimo cestu a nakoniec skončila na streche. "Zo zdemolovaného auta mladík vystúpil a utiekol do kukuričného poľa. Druhý, 42 ročný muž, zostal na mieste a počkal na príchod policajnej hliadky. Tí ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal viac ako 0,5 promile," informuje polícia.

Po vodičovi pátrali policajti aj so služobným psom, ktorého na miesto okamžite zavolali. "Netrvalo dlho a muža sa im podarilo z jeho úkrytu v kukurici vytlačiť na cestu, kde ho hliadka obmedzila na osobnej slobode. Previezli ho späť na miesto zrážky a vykonali s ním aj dychovú skúšku," doplnili policajti.

Bol opitý

V dychu mu namerali takmer 2,5 promile. "Policajti obom vodičom na mieste zadržali vodičské preukazy a ďalšiu jazdu im zakázali. Dopravná polícia nehodu naďalej vyšetruje a vec rieši v súvislosti s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uzavrela polícia s tým, že títo dvaja muži mali obrovské šťastie, že sa pri hrozivo vyzerajúcej nehode nezranili. Ďalší však toľko šťastia mať nemusia.