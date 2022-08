Ďalšia strata bodov Spartaka Trnava na domácom trávniku. Gašparík hovorí o krutom výsledku

S Podbrezovou len remizovali.

TRNAVA. Trnavčania nezvládli ani druhý zápas Fortuna ligy. V 3. kole nedeľňajšej dohrávky iba remizovali s nováčikom súťaže Podbrezovou 1:1. Spartakovci súpera v prvom polčase výkonnostne výrazne prevýšili, žiaľ, z dobrých šancí však domáci gól nepridali a po zmene strán pykali, pretože hosťom sa podarilo vyrovnať.

Spartakovci sa od úvodu zahryzli do svojho súpera. Už v 7. minúte bolo na štadióne Antona Malatinského veselo. Daniel si na pravej strane pekne vymenil loptu s Koštrnom, ktorý ako na podnose naservíroval loptu do päťky nabiehajúcemu Yusufovi, pre ktorého nebol problém loptu zasunúť do siete 1:0.

O minútu neskôr opäť Yusuf ľavačkou namieril z desiatich metrov k ľavej žrdi, ale hosťujúci gólman Ludha len z námahou končekmi prstov loptu vytesnil na rohový kop. S pribúdajúcimi minútami si Trnavčania vytvárali šance ale Bukata, Ristovsky, Daniel a ani Yusuf nedokázali svoje príležitosti pretaviť do želaného efektu.

Zmenu stavu nepriniesla ani 36. minúta zápasu, keď po prihrávke Yusufa novic v červeno-čiernom drese Erik Daniel len o milimetre minul ľavú žrď Ludhovej bránky. Prvopolčasová dominancia Spartaka tak druhý, vytúžený, gól nepriniesla.

V druhom dejstve ako prvý pohrozili opäť Trnavčania. V 50. minúte tvrdá strela Martina Bukatu z dvadsiatich metrov, Ludhovi narobila veľké problémy, až dobiehajúci hosťujúci kapitán Godál odkopol loptu do bezpečia.

Neskôr sa hra vyrovnala a do šanci sa začali dostávať aj hostia z Podbrezovej. Najprv v 58. minúte po centri Breznaníka do pokutového územia, Kováčik z voleja pálil vysoko nad. O dve minúty neskôr pohrozili opäť Železiari.

Na hranici pokutového územia loptu vymanévroval Ďatko a následne pravačkou len tesne minul ľavú žrď Takačovej bránky. V závere zápasu v 84. minúte, keď už boli domáci zrejme mysľou na štvrtkovom pohárovom zápase, ako blesk z jasného neba prišiel vyrovnávajúci gól. Aktivitu Železiarov pretavil do vyrovnávajúceho gólu Moses Cobnan, keď z ľavej strany strelou po zemi prekonal gólmana Takáča.

V závere zápasu mohli Trnavčania strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Najprv v 89. minúte po rohu Štefánika, mal víťazný gól na hlave striedajúci Paur, ale brankár Ludha stál na správnom mieste. V 90. minúte v najväčšej šanci zápasu, po fatálnej chybe hosťujúceho Godála, sa sám na brankára rútil Trnavčan Boateng, ale svoju príležitosť trestuhodne zahodil.

Gašparík: Bod je pre nás veľmi málo

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: „Dnes nie som hrdý na to, čo sme predviedli v prvom polčase. Malo to nejaké dôvody, ktoré si nechám pre seba. Nechcem tým vôbec dehonestovať výkon Trnavy, ktorá na nás vyletela a len so šťastím sme po polčase prehrávali iba o gól. Na druhej strane, musím povedať, že som takýto zápas očakával. Nevedel som, že to bude v Trnave, ale muselo to prísť. Obvykle sa to stáva na takomto štadióne, s takýmto súperom. Boli sme zakríknutí, nemali sme dobrý pohyb, ponukovú činnosť. Absolútne sme zabudli na princípy, ktoré nás zdobia. To platí hlavne o prvých 60 minútach, keď nás domáci stále nechali žiť. Pomohli nám striedajúci hráči a po hodine hry sme začali využívať priestory, ktoré sme chceli využívať od začiatku. So šťastím sme premenili jednu zo štyroch šancí, ktoré sme mali. Dne sa nedá hovoriť o zaslúženom bode, ale o bode, ktorý ak dobre uchopíme, nám strašne pomôže. Tretie kolo, tretí zápas s výbornými súpermi a máme päť bodov a vieme, že dokážeme hrať lepšie. To sú veci, ktoré sú pre nás strašne dôležité, verím, že nám pomôžu v ďalšej práci, pretože verím, že nás čakajú svetlé zajtrajšky.“

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Pre nás to je veľmi krutý výsledok. Ak hráte výborne, ako sme hrali dnes v prvom polčase, musí byť aspoň 2:0 alebo 3:0. Šance na to boli, trochu sme zmenili organizáciu hry, čo sa týka systémovosti, aký máme zaužívaný. Chceli sme hrať stále vysokým pressingom, čo sa nám darilo. Súper v prvom polčase v podstate nevychádzal z polovice ihriska. Dali sme prvý gól, škoda šancí, ktoré boli, keby sme dali ďalšie góly, hralo by sa nám pokojnejšie. Aj v druhom polčase to ešte vyzeralo v poriadku, ale potom je to také, že ak súpera necháte žiť.... A Podbrezová vyrovnala. V závere sme dostali darček, po dobrom napádaní, Kelvin Boateng išiel sám na brankára, mohol zvrátiť výsledok na našu stranu, no netrafil. Bod je pre nás veľmi málo.“

Mikovič: Boli to súperi, ktorých sme mali zdolať

Martin Mikovič, kapitán Spartaka: „Keď sme videli rozlosovanie súťaže, tak veľa ľudí v Trnave hovorilo, že Spartak bude mať po úvodných piatich zápasoch pätnásť bodov. Všetko hráme doma. Vedel som, že to nebude ľahké. Nie je ľahké hrať dva zápasy doma po sebe a vyhrať ich a nie to ešte päť. Ale boli to súperi, ktorých sme mali zdolať, s každým sme to mali výborne rozohrané. Zlate Moravce sme porazili, Banskú sme nepustili k bránke, iba dva razy a z toho boli dva góly. Dnes Podbrezová, do krídla sa dostanú raz a je z toho jeden gól. My nedáme z vyložených šancí gól. V prvom polčase sme si vypracovali päť, šesť šancí, mohli sme zápas zavrieť. A na tomto trpíme. Prvý polčas nám to fungovalo, týmto systémom hrá aj poľský Rakow, vieme naň zahrať. Napádali sme hráčov, získavali sme vysoko lopty. Neviem, čo sa stalo posledných 30 minút. Nejako sme cúvli, nechali sme im veľa priestoru. Pritom vieme, že keď im necháme priestor sú nebezpečný.“

Martin Oravec, bývalí hráč Spartaka, dnes už hráč Želiezarne Podbrezová: „Myslím, že sme nezačali najlepšie, dostávali sme sa pod tlak. Trnava nás jednoznačne prečíslila, nestíhali sme. Dostali sme gól, Spartak bol jednoznačne lepší. V druhom polčase sme sa zlepšili, vyhrávali sme viac súbojov, boli sme viac istejší na lopte. A dostavali sme sa viac do zápasu. Podarilo sa nám vyrovnať a sme veľmi šťastní, že sme remizovali a odvážame si z trnavskej pôdy dôležitý bod. Podľa priebehu zápasu musíme bod brať všetkými desiatimi. Z priebehom zápasu nie sme určite spokojný ale bod berieme. Sme radi, že sa nám darí, pretože zatiaľ sme bez prehry, vzhľadom nato aký ťažký žreb sme mali na úvod Fortuna ligy. Verím, že táto forma nám ostane a body budeme zbierať aj naďalej.

FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:0)

Góly: 7. Bamidele Yusuf – 84. Cobnan

ŽK: Štetina, Bolaji – Oravec, Godál. Pred 2680 divákmi rozhodovali: Očenáš – Štofik, Vass

SPARTAK: Takáč – Koštrna (80. Bolaji), Štetina, Kóša, Mikovič – Savvidis – Daniel (69. Štefánik), Procházka, Bukata (87. Paur), Bamidele Yusuf – Ristovski (69. Boateng). Tréner: Gašparík.

PODBREZOVÁ: Ludha – Bartoš, Godál, Oravec (46. Grešák) – Kováčik, Paraj (74. Bariš), Bakaľa (46. Breznaník), Ďatko – Issa Adekunle (46. Cobnan), Kuzma, Pavúk (80. Šikula). Tréner: R. Skuhravý.