Nečakaná strata bodov s nováčikom z Banskej Bystrice

TRNAVA. Futbalisti Trnavského Spartaka sa správne nenaladili pred odvetou 2. predkola Európskej konferenčnej ligy proti waleskému AFC Newton. V nedeľnom zápase 2. kola Fortuna ligy prekvapivo podľahli doma Banskobystrickej Dukle 1:2.

V druhom domácom vystúpení si Trnavčania nepripísali ďalší bodový zisk. Domáci lodivod Michal Gašparík oproti štvrtkovej „európskej“ zostave nechal na lavičke stredopoliarov Alexa Ivána s Kyriakosom Savvidisom a obrancu Kristiána Koštrnu, naopak dôveru od začiatku zápasu dostal novic v trnavskom drese Jakub Paur, stredopoliari Martin Bukata a Carlos Azevedo. V drese Dukly Banská Bystrica nastúpili aj bývalí Spartakovci Timotej Záhumenský a strelec Dávid Depetris. V neposlednom rade na lavičke Bystričanov sedel ako hlavný tréner bývali „Spartakovec“ Michal Ščasný.

V 9. min mali Trnavčania prvú veľkú príležitosť na skórovanie. Bukata pekne kolmicou našiel Paura v pokutovom území, ten z prvej prihral osamotenému Ristovskému, ale zo šiestich metrov trnavský útočník iba nastrelil obetavého obrancu Kupčíka, ktorý v sklze loptu zrazil. V 15. min Azevedo poslal center z pravej strany na Ristovského ale lopta z jeho hlavy tesne nad minula Banskobystrickú bránu. Spartakovci pohrozili opäť v 19.min zápasu. Stredopoliar Bukata našiel do šestnástky nabiehajúceho Yusufa, ktorý vystrelil ale radosť z gólu mu zmaril v páde dobiehajúci obranca Dukly Migaľa. O minútu neskôr center Azeveda našiel opäť nabiehajúceho Ristovskeho, ktorý hlavou našiel iba pripravené rukavice gólmana Hrušku.

Po kratučkej návšteve Bystričanov v trnavskej šestnástke mali prvých tridsať minút loptu na kopačkách domáci Spartakovci. Trnavčania ale prvopolčasovú prevahu nevedeli pretaviť gólovo. Naopak hosťujúci Bystričania doposiaľ jedinou strelou do priestoru bránky v 35. min otvorili skóre duelu, konkrétne Polievka si narazil s Richtarechom a tvrdou strelou k pravej žrdi prekvapil celu trnavskú defenzívu 0:1. Spartak sa snažil odpovedať prakticky ihneď. V 38. min Bukatova zrazená strela z dvadsiatich metrov presvišťala tesne vedľa pravej žrde bystrickej bránky.

V tej istej minúte center Štefánika do šestnástky hlavičkoval Štetina, ktorý sa zrazil s gólmanom Hruškom, ale ani on gól nedal. V 42. min mohli Bystričania pohroziť po druhý krát, keď sa v pokutovom území nedohodli na zakončení Depetris s Richtarechom. V závere prvého polčasu vyslal prudkú strelu z dvadsiatichpiatich metrov Trnavčan Procházka, ale brankár Hruška jeho jedovku bezpečne kryl. V nadstavenom čase sa červeno-čierny snažili s výsledkom ešte niečo urobiť. Yusufov center našiel Ristovkého, ale severo-macedónsky reprezentant v drese Spartaka hlavičkou tesne minul pravú žrď.

Tréner Michal Gašparík poslal do druhého polčasu hneď troch nových hráčov Ivana, Savidisa a Koštrna dole išli Paur, Azevedo a Procházka. Na striedanie mal domáci tréner šťastnú ruku, pretože ihneď prinieslo želané ovocie. V 46. min po centri striedajúceho Koštrnu obrana Dukly loptu odvrátila len na kopačky Bukatu, ktorý ľavačkou krížnou strelou nedal šancu hosťujúcemu gólmanovi 1:1. V 52. min po peknej prihrávke Yusufa, čerstvý Alex Iván ani na dvakrát nedokázal prekonať brankára Dukly Hrušku. Trnavčania s pribúdajúcimi minútami dostávali Bystričanov pod obrovský tlak. Ale druhý gól sa im nedarilo streliť, šance na to mali Ristovský, Mikovič, Štefánik či Iván.

V 79. min po strete domáceho brankára Takáča a hosťujúceho Depetrisa, hlavný rozhodca Ochotnický, ukázal na biely bod. Ponúknutú príležitosť Depetris bezpečne premenil a stanovil tak na konečných 1:2. Spartakovci sa snažili ešte v závere zvrátiť nepriaznivý výsledok ale bystričania to v závere už uhrali. V nadstavenom čase po rohovom kope Bukatu si loptu rukou zrazil obranca Pišoja, ale ani po kontrole VAR-u jedenástku Spartak nekopal. Trnavčania tak stratili veľmi dôležite body do fortunaligovej tabuľky nečakane už v druhom kole.

Gašparík: Prehrali sme po nešťastnom momente

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: „Zápas sa mi hodnotí veľmi dobre, získali sme tri body na pôde výborného súpera. Zápas sme nezačali dobre, úvod nám vôbec nevyšiel, boli sme málo aktívni pri pressingu a v strednej zóne, zle sme bránili, súper sa dostával na našu polovicu ešte aj stopérmi. Mali veľa času na rozohrávku. Potom sa to zmenilo, stredoví hráči začali vystupovať a dostávať súpera pod tlak. Keď sme po zmene strán zmenili systém hry, nejakým spôsobom sme to uhrali. Myslím si, že takou poctivou hrou môžeme získavať body.“

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: „V prvom rade by sme nemali dostať prvý gól, aký sme dostali. Prvý polčas sme začali dobre, súpera sme dostávali pod neustály tlak. Keď sme loptu stratili, boli sme veľmi slušný v repressingu, vo vysokom pressingu, prakticky sa hralo len na jednej polovici. Po jednom úniku sme dostali gól na 0:1. Taká situácia sa musí vyriešiť lepšie, boli tam štyria – piati hráči okolo Polievku. V druhom polčase sme rýchlo vyrovnali a vyzeralo to, že sa nadychujeme. Alex Iván mal čistú šancu, akú musí premeniť, zápas by sa absolútne otočil, bolo stále 1:1. Druhý gól – penalta – bol to nešťastný moment. Odrazilo sa to k Depetrisovi, nakoniec to ešte zachránime, no rozhodca usúdil, že bola penalta. Odvtedy sme hrali v kŕči, bolo to silené, nemalo to žiadnu kvalitu, a preto sme už nedokázali vyrovnať a zápas prehrali.“

Depetris: Prišli sme do Trnavy vyhrať a zobrať si tri body

Hráč Spartaka Trnava Martin Bukata: “Bol to náročný zápas, celý čas nad tým rozmýšľam. Videl som to tak, že hra bola na našej strane a Dukla dobre bránila. Čakali na brejky, mali ich pár a napokon ich aj využili. Na to sme doplatili. Proti mužstvám, ktoré takto bránia nemôžeme dostať prvý gól. Potom sa hra zatvorí a hra sa oveľa ťažšie. Dnes sme to nezvládli, čo je veľká škoda. Verím, že pokiaľ by sme strelili prvý gól tak hra sa úplne zmení, bol by to iný zápas. Ale opak bol pravdou, taký je futbal. Musíme premieňať šance, ktoré si vytvoríme. V takýchto zápasoch je veľmi dôležite streliť prvý gól. Chceli sme sa dobre pripraviť aj naladiť na odvetu 2.predkola konferenčnej ligy. Škoda nevyšlo to. Veril som do konca, že to dokážeme otočiť, žiaľ nepodarilo sa to.

Hráč Dukly Banská Bystrica David Depetris: „Do každého zápasu ideme za víťazstvom. Niekedy sa podarí remizovať, niekedy prehrať, dnes sme vyhrali. Prišli sme do Trnavy vyhrať a zobrať si tri body. Vedeli sme, že to bude veľmi ťažké, robili sme presne to čo sme trénovali. Čo sa týka penalty, tak môžem povedať len toľko, že som zakončoval. Domino ma trafil, zacítil som kontakt a následne som spadol. Myslím, že rozhodca to dobre posúdil. Kopol som to tak ako som to trénoval celý týždeň. Som rád, že to takto dopadlo. Veľmi si ceníme toto víťazstvo.“

FC Spartak Trnava – MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:1)

Góly: 46. Bukata - 35. Polievka, 82. Depetris (pen)

ŽK: Paur, Bamidele Yusuf, Iván, Boateng, Takáč – Slávik, Faško, Willwéber, Depetris, Záhumenský, Hanes Diváci: 2698 Rozhodovali: Ochotnický – Pozor, Vitko

SPARTAK: Takáč – Procházka (46. Koštrna), Štetina, Čurma, Mikovič – Bukata – Azevedo (46. Iván), Paur (46. Savvidis), Štefánik (71. Boateng), Bamidele Yusuf (71. Daniel) – Ristovski. Foto: Gašparík.

B. BYSTRICA: Hruška – Migaľa (63. Pišoja), Kupčík, Prikryl, Záhumenský – Willwéber, Ľupták – Slávik (63. Faško), Richtárech (83. Hanes), Polievka (89. Gašparovič) – Depetris (83. Franko). Tréner: Ščasný.