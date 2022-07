Policajti v trnavskom kraji odhalili až 155 priestupkov či dve dopravné nehody pod vplyvom alkoholu

Policajti sa vo štvrtok opäť intenzívnejšie zamerali aj na dodržiavanie predpisov.

TRNAVA. Policajná služba v Trnavskom kraji priniesla vo štvrtok 28. júla na cestách viaceré udalosti, pričom odhalila až 155 priestupkov a 4 dopravné nehody, z ktorých boli dve pod vplyvom alkoholu. Informuje o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Medzi udalosťami, ktoré sa udiali na cestách v Trnavskom kraji bol prasknutá pneumatika na ťahači na diaľnici D1, ktorá blokovala celý jazdný pruh. V Senici 47-ročná žena z okres Trnava nezvládla riadenie, narazila do stromu a skončila v priekope. V dychu jej policajti namerali 2,31 promile. Na hlavnom ťahu smerom z Jablonice do Senice prekročil vodič na aute Kia Stonic rýchlosť o 17 km/h a nafúkal 1,23 promile.

Ako ďalej informuje policajná hovorkyňa, nehoda motocyklu a osobného auta pri obci Dolný Bar so škodou 3000 eur sa zaobišla bez alkoholu. Pri nehode sa zranil motocyklista. V Dunajskej Strede o 21.45 narazila 34-ročná žena s autom do dopravnej značky a vzápätí do zaparkovaného BMW. Vodička mala pozitívnu skúšku na alkohol, a to 1,79 promile. Pri nehode sa žena zranila. V Uníne v okrese Skalica zatavila pred polnocou policajná hliadka muža, ktorý išiel na aute bez svetiel. Okrem priestupku v doprave sa dopustil aj trestného činu, v dychu mal totiž vyše 2 promile alkoholu.

Napísali sme

Napísali sme Dlhodobá práca na nočné zmeny výrazne zvyšuje riziko rakoviny u žien, varuje neurogenetik Čítajte

Policajti sa vo štvrtok opäť intenzívnejšie zamerali aj na dodržiavanie predpisov. Počas celokrajskej osobitnej kontroly zistili celkom 155 priestupkov a dva trestné činy. Priestupku v doprave sa podľa Linkešovej dopustilo päť cyklistov a dvaja chodci. V siedmich prípadoch stačilo na nápravu napomenutie. Alkohol zistili u vodičov celkom v piatich prípadoch, vo dvoch u vodiča motorového vozidla a trikrát u cyklistu. „Vodičovi, ktorý fúkol nad jedno promile zadržali vodičský preukaz a je podozrivý z trestného činu,“ uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa.