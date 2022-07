Trnava uspela aj v odvete, v 3. predkole nastúpi proti poľskému súperovi

O víťazstvo sa postarali striedajúci hráči.

NEWTOWN. Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. Po domácom triumfe 4:1 nad waleským tímom AFC Newtown zvíťazili aj vo štvrtkovej odvete 2. predkola na pôde súpera 2:1. Zverenci Michala Gašparíka sa o týždeň 4. augusta stretnú v 3. predkole s poľským tímom Raków Čenstochová.

Boli favoritom zápasu

Trnava bola favoritom duelu aj napriek tomu, že sa jej pred odletom na Ostrovy skomplikovala situácia so zostavou. Pre problémy s vízami nemal Spartak k dispozícii Nigérijčanov Yusufa Bamideleho, Kazeema Bolajiho, Azeeza Oseniho, Ghančana Kelvina Boatenga a ani severomacedónskeho útočníka Milana Ristovského. Trnava síce prehrávala na ihrisku súpera od 35. minúty po góle Aarona Williamsa z pokutového kopu, no v druhom polčase skóre otočila zásluhou Samuela Štefánika a Martina Bukatu.

Newtown hrá svoje ligové zápasy na viacúčelovom päťtisícovom štadióne Latham Park, ten však nespĺňa podmienky na zápasy v európskych klubových súťažiach, preto zápas s Trnavou odohral v anglickom Oswestry na dvojtísícovom štadióne Park Hall.

V prvom polčase inkasovali, potom skóre otočili

Prvý polčas veľa dobrého futbalu nepriniesol. Úvodnú šancu mali domáci, no strela Craiga Williamsa skončila vedľa. Spartak odpovedal po šanci Ivána, ale ani on sa nepresadil.

Hra bola v tejto fáze vyrovnaná, hoci Spartak mal loptu častejšie na kopačkách. V 34. minúte však zahral Koštrna vo vlastnej šestnástke rukou a domáci mali výhodu pokutového kopu. Ten Aaron Williams s prehľadom premenil - 1:0. Spartak sa do konca polčasu snažil o vyrovnanie, ale dočkal sa až po prestávke.

Tréner Gašparík poslal do druhej 45-minútovky troch nových hráčov a Spartak začal kontrolovať hru. Vyrovnať mohol Mikovič v 69. minúte, ale po centri Bukatu minul. O štyri minúty neskôr však Štefánik mieril presne - 1:1. V 79. minúte sa pohral s obranou domácich Bukata a zabezpečil Spartaku zaslúžený triumf. V závere mohol ešte prikrášliť skóre Karhan, ale v dobrej pozícii netrafil bránku.

odvetný zápas 2. predkola EKL:

/prvý zápas: 1:4, Trnava postúpila do 3. predkola/

AFC Newtown - FC Spartak Trnava 1:2 (1:0)

Góly: 35. A. Williams (z 11 m) – 73. Štefánik, 79. Bukata

Rozhodovali: Diamantopoulos - Psarris, Meintanas (všetci Gréc.), ŽK: Walker, Ismail, Sutton, Wharton – Azevedo, Kozak, Bukata

Newtown: D. Jones – C. Williams, Sears, Sutton (81. Mills-Evans), Roberts – Ismail (63. Rushton), Hughes, Walker (70. Wharton), Cowans – Robles (81. Hesden), A. Williams

Trnava: Vantruba – Čurma (46. Štetina), Tumma, Kóša – Koštrna, Štefánik, Savvidis (80. Ujlaky), Kozak – Iván (46. Bukata), Paur (73. Karhan), Azevedo (46. Mikovič)

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Bol to futbal, s ktorým sa už dnes často nestretnete. Dlhé nakopávané lopty a je ťažké dostať taký zápas pod kontrolu, pretože neviete, kde sa tá lopta odrazí, čo sa stalo aj pri prvom góle. Som rád, že potom sme to uskákali. Zápas bol o súbojoch, o vyhraných loptách, prvých či druhých. Aj preto sme tam dali troch stopérov, aby sme si čo najlepšie s týmto poradili. Druhý polčas som veril, že dokážeme pridať kvalitu, keď sme prestriedali hráčov, a to sa nakoniec potvrdilo. Mali sme brejkové situácie a vyriešili sme dve z nich a berieme si tri body."

